Declarado un incendio forestal en Jun (Granada) que moviliza a cinco medios aéreos

Ubicación del incendio forestal declarado en Jun (Granada) el lunes, 13 de julio. - PLAN INFOCA

JUN (GRANADA), 13 (EUROPA PRESS)

Efectivos del Plan Infoca trabajan para controlar y sofocar un incendio forestal declarado en Jun (Granada), donde ya se han desplegado cinco medios aéreos.

Según ha indicado el Plan Infoca en su cuenta oficial de X, recogida por Europa Press, actualmente trabajan en la zona cinco medios aéreos, entre los que se encuentran un helicóptero ligero, uno semipesado y otro de mando, así como dos aviones con carga en tierra.

Además, el Plan Infoca ha detallado que por vía terrestre trabajan 34 efectivos, así como dos autobombas para trabajar en el control del incendio.