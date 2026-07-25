Declarado un incendio forestal en el pantano de Beznar de El Valle (Granada) que moviliza trece medios aéreos

Incendio forestal declarado el sábado, 25 de julio, en el pantano del Beznar, en la localidad granadina de El Valle. - PLAN INFOCA

GRANADA 25 Jul. (EUROPA PRESS) -

Efectivos del Plan Infoca trabajan para controlar un incendio que se ha declarado aproximadamente a las 13,10 horas de este sábado, 25 de julio, en el pantano del Beznar, en la localidad granadina de El Valle, y que ha requerido de la movilización de trece medios aéreos.

Según ha informado el Plan Infoca en su cuenta de 'X', consultada por Europa Press, en la zona se encuentran trabajando un helicóptero ligero, tres semipesados, dos pesados, cuatro aviones con carga de tierra, dos anfibios ligeros y uno de coordinación.

Además, por vía terrestre están trabajando tres autobombas y 54 efectivos terrestres para estabilizar este emergencia en la localidad granadina de El Valle.