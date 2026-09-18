DEE FEST confirma a Rufus T. Firefly y a Depresión Sonora para su edición de 2027 con entradas ya a la venta

El DEE FEST confirma la celebración de una nueva edición el sábado 19 de junio de 2027 en el Parque de la Ermita de Dílar (Granada) con sus dos primeras confirmaciones: Rufus T. Firefly y Depresión Sonora. - UNOMOLAR PRODUCCIONES

GRANADA, 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

El DEE FEST ha anunciado oficialmente la celebración de su próxima edición, que tendrá lugar el sábado 19 de junio de 2027 en su espacio habitual, el Parque de la Ermita de la localidad granadina Dílar, y donde contará con las actuaciones ya confirmadas de Rufus T. Firefly y Depresión Sonora.

Desde la organización han apuntado que estas primeras actuaciones desvelan a dos bandas que son la punta de lanza de una nueva generación musical: De una parte, Rufus T. Firefly "canaliza las cicatrices del desencanto contemporáneo en himnos de pura visceralidad post-punk"; mientras que Depresión Sonora "elevan la psicodelia a un viaje de artesanía sónica y poética absoluta".

Según señalan, a estas dos potentes formaciones del panorama nacional se irán sumando nuevas confirmaciones en las próximas semanas, con la intención de configurar un cartel diverso y de calidad en un entorno natural privilegiado al pie de Sierra Nevada.

DEE FEST se presenta en cada edición como un modelo de festival natural y sostenible, cercano e integrador. Ubicado a tan solo 15 minutos de la capital granadina, el encuentro musical se ha consolidado como un proyecto cultural diferenciador que une música en directo, ecología, turismo rural y convivencia intergeneracional.

Siguiendo la filosofía que define al evento desde sus inicios, el festival mantiene un firme compromiso medioambiental mediante el uso de generadores de bajo consumo, vajilla compostable, señalética en materiales reciclables, un cuidado exquisito del parque y una estricta política de "cero colillas".

Asimismo, DEE FEST destaca por su impacto positivo en la economía y el turismo local, toda vez que en cada edición, el evento agota la capacidad hotelera y de casas rurales del municipio, además de dinamizar la hostelería local y generar decenas de empleos directos e indirectos.

Fiel a su carácter inclusivo y como auténtica "marca de la casa", el festival que se celebra en Dílar vuelve a apostar por el público familiar, de forma que los niños y niñas de hasta 12 años (incluidos) dispondrán de entrada gratuita.

Para facilitar la estancia de quienes apuesten por un turismo sobre ruedas y en contacto directo con la naturaleza, DEE FEST volverá a habilitar en su edición de 2027 una zona específica para furgonetas y autocaravanas para las que ya se pueden realizar las reservas.

Las entradas de lanzamiento para el DEE FEST 2027 ya se encuentran disponibles a un precio promocional de 29 euro (más gastos de gestión). La adquisición de abonos se realiza de forma exclusiva a través del canal oficial de venta www.entradasquemolan.com