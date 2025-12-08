El Defensor de la Ciudadanía se suma al proyecto de Granada para ser Capital Europea de la Cultura en 2031

La alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo, y el Defensor de la Ciudadanía, Manuel Martín, en el acto de la firma de la adhesión de este último a la candidatura de Granada a Capital Europea de la Cultura 2031. - AYUNTAMIENTO DE GRANADA

El Defensor de la Ciudadanía de Granada, Manuel Martín, ha formalizado su adhesión a la candidatura de Granada a Capital Europea de la Cultura 2031 para expresar así su apoyo a un proyecto que une a todos los granadinos con el propósito de que la cultura llegue a todas las personas, con especial atención a quienes se encuentran en situación de mayor vulnerabilidad.

La alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo, ha agradecido esta nueva incorporación institucional "que refuerza la vocación social, integradora y comunitaria de la candidatura" y ha destacado que "Granada 2031 es un proyecto que apuesta por una cultura transformadora, capaz de crear oportunidades y que mejora la vida de las personas".

"La adhesión del Defensor de la Ciudadanía aporta una mirada muy necesaria y complementaria al proyecto, que nos recuerda a todos que la Capitalidad debe servir también para equilibrar desigualdades, conectar y cohesionar los barrios y garantizar derechos culturales en toda la ciudad", ha destacado la regidora, según una nota municipal.

Por su parte, Manuel Martín ha trasladado su "rotundo apoyo al proyecto" de una ciudad que, "por derecho propio, es una inmejorable candidata a Capital Europea de la Cultura en 2031".

"Me gustaría que la iniciativa cuente con la participación de todas las personas, que participen activamente en el diseño y organización de actividades y no sean meros receptores de servicios; y que el proyecto sirva para el impulso de programas específicos para personas con diversidad funcional y para garantizar oportunidades y derechos en materia cultural", ha señalado.

El Defensor ha trasladado su deseo de que la candidatura sirva como "reclamo y elemento de cohesión y convivencia social, como herramienta de diálogo intercultural y como instrumento de entendimiento y unión de todos los granadinos".

"Ojalá Granada 2031 sea la gran oportunidad de la ciudad para lograr esa transformación social y económica tan necesaria en los barrios más ignorados, en esos barrios sometidos durante décadas a cortes de luz. La cultura es transformación y confío en que a través de este motor se planten las semillas para esa ciudad más inclusiva y humana que todos deseamos", ha apostillado Martín.

Carazo ha agradecido el apoyo de una adhesión integradora que contribuye a reforzar "una candidatura que se construye desde la ciudadanía y para la ciudadanía" y ha reiterado el compromiso del Ayuntamiento y del resto de instituciones, organizaciones, empresas, asociaciones, colectivos y particulares que ya han hecho manifiesto su apoyo para "construir conjuntamente y desde la cultura una ciudad más cohesionada y respetuosa con los derechos de todos".