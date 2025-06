El Defensor del Pueblo Andaluz abre una investigación sobre el funcionamiento de la cita previa en los registros civiles

SEVILLA 21 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Defensor del Pueblo Andaluz ha abierto una actuación de oficio para que la Consejería de Justicia, Administración Local y Función Pública de la Junta de Andalucía informe sobre las medidas que tiene previsto desplegar para atajar el "problema" de la gestión de la cita previa en los registros civiles de Andalucía. En la comunidad, hay 85 registros civiles, uno por partido judicial.

La Oficina que aún dirige Jesús Maeztu "estima oportuno iniciar una actuación de oficio para que por la Viceconsejería de Justicia, Administración Local y Función Pública se nos informe sobre la implementación de un sistema que impida el problema referido", se argumenta en el procedimiento abierto consultado por Europa Press.

"A este respecto, a lo largo de estos últimos años venimos registrando un considerable incremento de quejas presentada por la ciudadanía relacionadas con la organización y funcionamiento de los registros civiles, y más en concreto con el sistema de cita previa obligatoria", señala la Oficina del Defensor andaluz.

"Como respuesta por parte de los distintos registros civiles a los que nos hemos dirigido solicitándole informe al respecto --continúa la institución--, se nos da traslado como uno de los motivos que dilatan o dificultan el acceso de la ciudadanía, la posibilidad de que un mismo usuario pueda solicitar varias citas para un mismo tramite en diferentes días, de forma que las que no utilizan no le dan de baja y se pierden".

"Igualmente, la queja --no acreditada-- de que un despacho de abogados o notaría pueda acaparar citas que al ser normalmente diferidas varios meses pueden asignar para sus clientes, o la queja de la existencia de locutorios que de la misma forma hacen acopio de citas que posteriormente venden", apunta el Defensor.

En estos casos, los diferentes Registros Civiles actúan de distinta forma, ya que mientras unos tienen acordado no atender las citas donde quien comparece no coincide con los datos del solicitante, en cambio otros por no perjudicar a estos usuarios proceden a atender al ciudadano.

"Entendemos que dicha cuestión podría técnicamente salvarse, al igual que hace la app Salud Responde, con la vinculación de un nombre y apellido a un DNI, y que con ese mismo DNI no se permita solicitar nueva cita salvo que se proceda a anular la cita adjudicada".

La Ley del Registro Civil establece la necesidad de adoptar un nuevo modelo que "se ajuste tanto a los valores consagrados en la Constitución de 1978 como a la realidad actual de la sociedad española". "Esta modernización también hace pertinente que su llevanza sea asumida por funcionarios públicos distintos de aquellos que integran el poder judicial del Estado, cuyo cometido constitucional es juzgar y ejecutar lo juzgado, y deslindando las funciones gubernativas y judiciales", recuerda del Defensor.

El objetivo es lograr uuna "mayor uniformidad de criterios y una tramitación más ágil y eficiente" de los distintos expedientes, a la par que se presta un servicio público de "mayor calidad, sin perjuicio de la garantía judicial de los derechos de los ciudadanos".

Continúa apostando por un Registro Civil único para toda España, informatizado y accesible electrónicamente, lo que exige una estructura organizativa distinta de la actual y la incorporación del uso de las nuevas tecnologías y de la firma electrónica.

El régimen de la publicidad del Registro Civil se articula a partir de dos instrumentos: la certificación electrónica y el acceso de la Administración, en el ejercicio de sus funciones públicas, a la información registral.