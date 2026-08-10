Una deflagración por altas temperaturas en un depósito de propano alerta a un edificio en Guadix (Granada)

Parque de bomberos de Guadix - FB BOMBEROS DE GUADIX

Los bomberos han controlado la situación con éxito y mantienen un retén mientras se recuperan los niveles con normalidad

GUADIX (GRANADA), 10 (EUROPA PRESS)

Una deflagración de un depósito de propano tras la que podrían estar las altas temperaturas registradas este lunes en Guadix (Granada) ha alertado a los vecinos de un complejo de tres edificios de la localidad cuando han percibido un fuerte olor a gas este mediodía. El incidente ha causado un gran susto pero no ha provocado ningún tipo de daños.

Los bomberos de la Diputación provincial de Granada ya han controlado la situación en la que no se han registrado daños personales ni materiales; y un retén del cuerpo permanece en el lugar donde la compañía suministradora está aplicando una "antorcha" para volver a regular el propano en el depósito afectado.

El 112 de la Agencia Andaluza de Emergencias ha registrado pasadas las 13,30 horas el aviso de vecinos que alertaban de un fuerte olor a gas en un edificio de la avenida Emperatriz Eugenia de Montijo en el casco urbano de la ciudad, lugar al que se han trasladado bomberos de la Diputación de Granada, Guardia Civil, Policía Local y representantes de la empresa suministradora.

El subinspector de los bomberos de Guadix, Miguel Pérez, ha explicado a Europa Press, que a la llegada de los efectivos al lugar, estos han comprobado que el origen del escape estaba en uno de los tres depósitos de propano conectados en serie para agua caliente y calefacción ubicados en la azotea del inmueble.

Al llegar, los detectores usados por los bomberos señalaban niveles no peligrosos para los vecinos, si bien estos han sido evacuados de forma preventiva --entre ellos varias personas mayores-- mientras que se han realizado tareas de ventilación del inmueble, especialmente en el espacio de las escaleras.

En cuanto a la incidencia, y ya con la zona acordonada, Pérez expone que el técnico de la compañia suministradora de gas ha explicado que esa mañana se había hecho una carga de propano que habría sido superior a lo normal probablemente por el fallo de un manómetro al no indicar este la cantidad exacta.

De este hecho, bomberos y compañía suministradora deducen que las altas temperaturas recogidas en la ciudad a esa hora habrían provocado una sobrepresión dentro del depósito que habría hecho saltar la válvula de seguridad por lo que los vecinos olieron el gas. Incluso durante la actuación de los bomberos llegó a haber dos deflagraciones más, pero sin consecuencias.

Por todo ello, y según la explicación del responsable de bomberos, se ha decicido por parte de la empresa instalar una "antorcha", un mecanismo para quemar el propano sobrante.

Esta tarea se prolonga durante horas en la tarde de este lunes, si bien permite a los vecinos permanecer en sus viviendas aunque se les recomienda no utilizar el ascensor y no pueden hacer uso del gas para calentar el agua de sus casas. Además, un retén de bomberos permanece en el lugar por seguridad hasta que los niveles de propano vuelvan a estar adecuadamente regulados en el depósito.