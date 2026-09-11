La Delegación de Hermandades y Cofradías de Córdoba cierra el día 18 la inscripción en el Plan de Formación de cofrades

Archivo - Una procesión durante su paso por el interior de la Mezquita-Catedral de Córdoba, que forma parte de la Carrera Oficial de la Semana Santa de Córdoba. - CABILDO CATEDRAL DE CÓRDOBA - Archivo

CÓRDOBA 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Delegación Diocesana de Hermandades y Cofradías de Córdoba cerrará el viernes 18 de septiembre, a las 15,00 horas, el plazo de inscripción para el curso de formación dirigido a los miembros de las hermandades y cofradías de la Diócesis.

Según ha detallado la Delegación, desde que se abrió el plazo, 500 personas de toda la Diócesis han realizado su inscripción en el Plan de Formación para miembros de Hermandades y Cofradías ofrecido por seglares con formación acreditada y formato pensado para facilitar la participación a través de sedes en Córdoba, Lucena y Pozoblanco en sesiones mensuales gratuitas.

La convocatoria ha recibido una extraordinaria acogida, con un elevado número de solicitudes procedentes de distintos puntos de la diócesis. La Delegación agradece profundamente esta respuesta, que pone de manifiesto el interés de los cofrades por profundizar en su formación cristiana y prepararse adecuadamente para el servicio que desempeñan en sus hermandades.

El cierre de las inscripciones permitirá iniciar el proceso de revisión y validación de las solicitudes, determinar el número definitivo de participantes y organizar adecuadamente los grupos, las sedes, el profesorado y los medios técnicos y materiales necesarios.

La amplitud de la respuesta hace especialmente importante dimensionar correctamente todos los recursos, con el objetivo de garantizar una adecuada acogida del alumnado, facilitar el trabajo de los profesores y ofrecer una formación de calidad, ordenada y cercana.

Por este motivo, las personas interesadas que todavía no hayan formalizado su solicitud dispondrán de estos últimos días para completar su inscripción. El formulario quedará definitivamente cerrado el viernes 18 de septiembre a las 15,00 horas.

La Delegación Diocesana agradece la colaboración de las hermandades, agrupaciones y delegaciones locales, profesores y responsables parroquiales que están contribuyendo a la difusión y preparación de esta iniciativa formativa.