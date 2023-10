La delegada de Salud asegura que la ampliación del Centro de Salud de Fernán Núñez (Córdoba) "va a ser una realidad"

CÓRDOBA, 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

La delegada de Salud de la Junta de Andalucía en Córdoba, María Jesús Botella, tras señalar que conoce "perfectamente la necesidad de ampliación del Centro de Salud de Fernán Núñez (Córdoba)", ha asegurado este jueves que "la obra de ampliación va a ser una realidad, dentro del Plan de Infraestructuras Sanitarias 2020-2030".

Así lo ha subrayado, en declaraciones a los periodistas, después de que unos 200 vecinos de dicho municipio se hayan concentrado este mismo día ante la Delegación de Salud de la Junta en Córdoba, para exigir directamente a Botella "que cumpla" el compromiso que adquirió con el municipio en 2021 en relación con dicha intervención.

Ante ello, la delegada ha explicado que ella, "personalmente", en una visita que realizó al municipio, diagnosticó "la necesidad de reforma del Centro de Salud de Fernán Núñez", con cuyo alcalde se reunido "en muchas ocasiones", al igual que "con la plataforma" de la localidad que reclama la intervención prometida, que, según ha insistido Botella, "va a ser una realidad, dentro del Plan de Infraestructuras Sanitarias 2020-2030".

A este respecto, Botella ha resaltado que, desde que "el Gobierno del cambio" se puso al frente de la Junta de Andalucía, en enero de 2019, "sabíamos que lo primero que teníamos que hacer era diagnosticar las necesidades de infraestructuras en todas las provincias andaluzas, porque eran muchas las necesidades, porque había habido un parón de inversión en infraestructuras sanitarias desde principios del año 2010 y, por lo tanto, teníamos mucho por delante que hacer".

Por eso, según ha reiterado, se incluyó la actuación en el Centro de Salud de Fernán Núñez "dentro del Plan de Infraestructuras Sanitarias", pero también es evidente que "no podemos hacer todo al mismo tiempo, es imposible, tenemos que ir poquito a poco", pero teniendo claro que hay que intervenir, pues, según ha indicado Botella, ella conoce "perfectamente las necesidades" de dicho centro, que fueron detectadas bajo el Gobierno de Juanma Moreno, "porque antes, en la Delegación, no hay ningún papel, ni ningún escrito por parte del Ayuntamiento a la Delegación en este sentido".

Sin embargo, y Botella ha dicho tenerlo claro, "en el centro de salud hace falta una consulta para matronas, que no la tiene; hace falta sitio también para la enfermera gestora de casos, que tampoco tiene un espacio físico. La sala de Fisioterapia está ahora mismo en una sala de paso, situada en un pasillo, al lado de la salida de emergencia. Por otro lado, el almacén es un habitáculo muy pequeño, que no permite gestionar adecuadamente el trabajo de los auxiliares de Enfermería", y a ello se suma que "el centro carece también de una sala de reuniones y de formación", y "no existe tampoco un despacho destinado a la dirección y a la coordinación de cuidados del centro".

En este punto, Botella ha subrayado que conoce todas estas necesidades "porque precisamente fuimos nosotros quienes dijimos: vamos a ver, esto hay que arreglarlo, tenemos que ponernos a ello cuanto antes", porque "antes de nosotros no nos consta en la Delegación ningún trabajo al respecto".

En consecuencia, en la Delegación de Salud "compartimos el objetivo del alcalde de Fernán Núñez", para ampliar y mejorar el centro de salud, "dentro del Plan de Infraestructuras Sanitarias 2020-2030", pero "no podemos hacer todo a la vez", aunque, "por supuesto que lo vamos a hacer", preguntándose Botella por último "¿por qué no se hizo antes?", porque "la situación del Centro de Salud de Fernán Núñez se arrastra desde hace muchos años", según ha recordado.