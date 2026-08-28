El delegado de Cultura afirma que María Jesús Montero "llega tarde" al pedir que los cines de verano de Córdoba sean BIC

Archivo - Exterior del cine de verano Fuenseca. - FRANCISCO J. OLMO-EUROPA PRESS - Archivo

CÓRDOBA 28 Ago. (EUROPA PRESS) -

El delegado territorial Cultura, Patrimonio Histórico y Deporte de la Junta de Andalucía en Córdoba, Eduardo Lucena, ha afirmado este viernes que la líder del PSOE andaluz, María Jesús Montero, "no está, o no se entera o, como siempre, llega tarde", al pedir la declaración como Bien de Interés Cultural (BIC) de los cines de verano de Córdoba, tras el cierre de tres de los cuatro recintos de la ciudad durante este periodo estival.

A este respecto y a través de un audio remitido a Europa Press, Eduardo Lucena ha recordado a María Jesús Montero, que el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, la Consejería de Cultura "y esta Delegación de Cultura" en Córdoba ya trabajan, "desde hace tiempo, en el expediente de protección patrimonial" de los cines de verano de Córdoba.

Además, según ha subrayado el delegado de Cultura de la Junta, trabajan "de las manos del Ayuntamiento de Córdoba para seguir manteniendo la actividad en dichos espacios y también escuchando el sentir de la sociedad cordobesa". Por lo tanto, "el procedimiento tiene un tiempo, y ese tiempo llegará y tendrá su resolución", ha concluido.