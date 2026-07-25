Delegado del Gobierno central destaca el "valor integrador" del Cascamorras

El delegado del Gobierno central, Pedro Fernández, en el Pregón Cascamorras, celebrado la pasada noche en Guadix (Granada) - DELEGACIÓN DEL GOBIERNO

GRANADA 25 Jul. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno central, Pedro Fernández, ha destacado en el Pregón Cascamorras, celebrado la pasada noche en Guadix (Granada), la capacidad y valor integrador del Cascamorras, que hermana a las ciudades de Baza y Guadix y acoge a miles de personas para celebrar una tradición cuatro veces centenaria.

Fernández entregó uno de los galardones a la teniente de la Guardia Civil, Ángela Hernández, y señaló la importancia de la fiesta que comparten las dos ciudades granadinas al "recordarnos el valor de la colectividad en estos tiempos del individualismo y de querer encontrar las diferencias que nos separan".

"Cascamorras es proteger nuestras raíces y tradiciones; transmitirlas a los más jóvenes, difundirlas entre quienes no las conocen, y es arropar y acoger bajo la bandera de cintas de colores a todos los hombres y mujeres que quieran sentir con nosotros y nosotras esta tradición", según ha señalado.