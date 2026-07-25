Delegado del Gobierno central destaca el "valor integrador" del Cascamorras

El delegado del Gobierno central, Pedro Fernández, en el Pregón Cascamorras, celebrado la pasada noche en Guadix (Granada)
El delegado del Gobierno central, Pedro Fernández, en el Pregón Cascamorras, celebrado la pasada noche en Guadix (Granada) - DELEGACIÓN DEL GOBIERNO
Europa Press Andalucía
Publicado: sábado, 25 julio 2026 13:24
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GRANADA 25 Jul. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno central, Pedro Fernández, ha destacado en el Pregón Cascamorras, celebrado la pasada noche en Guadix (Granada), la capacidad y valor integrador del Cascamorras, que hermana a las ciudades de Baza y Guadix y acoge a miles de personas para celebrar una tradición cuatro veces centenaria.

Fernández entregó uno de los galardones a la teniente de la Guardia Civil, Ángela Hernández, y señaló la importancia de la fiesta que comparten las dos ciudades granadinas al "recordarnos el valor de la colectividad en estos tiempos del individualismo y de querer encontrar las diferencias que nos separan".

"Cascamorras es proteger nuestras raíces y tradiciones; transmitirlas a los más jóvenes, difundirlas entre quienes no las conocen, y es arropar y acoger bajo la bandera de cintas de colores a todos los hombres y mujeres que quieran sentir con nosotros y nosotras esta tradición", según ha señalado.

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