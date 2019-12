Delegado del Gobierno confía en que la Junta "haya usado bien" los 30 millones estatales contra la violencia de género

Publicado 29/12/2019 10:24:33 CET

SEVILLA, 29 Dic. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno de Andalucía, Lucrecio Fernández, ha asegurado que espera y confía en que la Junta de Andalucía "haya hecho buen uso" de los 30 millones de euros que el Gobierno central ha destinado, entre los ejercicios de 2018 y 2019, las políticas de lucha contra la violencia de género.

En una entrevista concedida a Europa Press, el delegado ha puesto en valor que el Gobierno de Pedro Sánchez, que "lleva a gala ser un gobierno feminista, haya destinado este dinero a Andalucía, que debe gastarse antes del 31 de diciembre". Por tanto, se ha mostrado confiado en que la Junta "haya hecho un buen uso de estos recursos y los haya destinado íntegra y totalmente a estas políticas".

Para el Gobierno de España y para el presidente en funciones, Pedro Sánchez, "la violencia de género es un tema de Estado y, por tanto, es una materia horizontal, que tiene que impregnar la política de todos sus ministerios".

A su vez, ha subrayado que la vicepresidenta del Gobierno en funciones, Carmen Calvo, "ha puesto especial mimo y cuidado en desarrollar el Pacto Nacional contra la Violencia de Género". El objetivo, dar más cobertura a las mujeres más vulnerables, muchas de ellas del mundo rural; limitar el número de agresiones; atender a las víctimas y financiar y coordinar las políticas.

En este sentido, ha subrayado este montante de 30 millones de euros destinado a Andalucía y la coordinación en el marco del Sistema de Seguimiento Integral en los casos de Violencia de Género (Sistema VioGén), de la Secretaría de Estado de Seguridad del Ministerio del Interior.

Al respecto, ha remarcado la ampliación de las funciones de las Unidades de Violencia sobre la Mujer de la Delegación y subdelegaciones del Gobierno en Andalucía a todos los ámbitos que impliquen cualquier tipo de agresión sexual contra mujeres y niñas, "dando respuesta a los alarmantes casos de este último año y cumpliendo el convenio de Estambul que nos compromete a luchar contra todo tipo de violencia hacia la mujer".

Se trata de una medida que se aplicará en toda España, la cual "permitirá detectar, tener datos estadísticos actualizados y activar los protocolos de actuación policial en todos los casos de violencia contra las mujeres, no solo por razones de género ejercida por parejas o exparejas, sino también por motivos de sexo como las agresiones sexuales".

La nueva instrucción, ha explicado Fernández, "mejorará el trabajo de coordinación" entre las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y el resto de administraciones implicadas y de protección de todas las mujeres y niñas víctimas de cualquier tipo de violencia y por tanto el seguimiento y control por parte de las Unidades de las Delegaciones del Gobierno de casos hasta ahora no contabilizados, como las agresiones sexuales, las víctimas de trata con fines de explotación sexual y otras formas de violencia como la mutilación genital o los matrimonios forzados.

PREOCUPACIÓN POR LA POSICIÓN DE VOX

Por otro lado, Lucrecio Fernández ha mostrado su "preocupación" por la posición política de VOX respecto a esta materia, por lo que espera que el presidente de la Junta, Juanma Moreno, "no le haga más concesiones tras crear el teléfono de violencia intrafamiliar".

A su juicio, "es un partido que niega la existencia de la violencia de genero al decir que es intrafamiliar, algo que no está en absoluto justificado porque trata de minimizar, ocultar y difuminar el verdadero problema que tiene España y Andalucía, que es precisamente la violencia de género".

Por tanto, espera que el Gobierno andaluz "no tenga más concesiones hacia VOX, sea firme en la defensa de los derechos de la mujer y no dé ni un solo paso atrás porque lo fundamental es garantizar que el Pacto contra la Violencia de Género se cumpla y se desarrolle con la colaboración de todas las administraciones", a lo que ha añadido que "quien niegue este tipo de violencia no tiene cabida en este contexto de cooperación institucional".