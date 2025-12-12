La Junta subraya el valor que la industria maderera tiene en la provincia de Jaén

Visita a Sonae Arauco, en Linares - JUNTA DE ANDALUCÍA

LINARES (JAÉN), 12 (EUROPA PRESS)

El delegado de la Junta de Andalucía en Jaén, Jesús Estrella, ha subrayado el valor que la industria maderera tiene en la provincia. Estrella ha asistido a la presentación que la empresa Sonae Arauco ha realizado para dar a conocer la finalización de su plan de inversiones en la planta industrial que esta multinacional tiene en Linares (Jaén).

El delegado, acompañado por el Plant Manager de Sonae Arauco Linares, Sebastián Prieto, ha indicado que la industria maderera se consolida como la cuarta industria que más empleo genera en la provincia y la décima en facturación.

Al hilo, ha destacado la especialización de Sonae Arauco en el uso de la madera resultante del aprovechamiento forestal de los parques naturales de la provincia. "Es importante que este material pueda canalizarse y reutilizarse, abundando en la economía circular", ha dicho Estrella.

Según Estrella, los montes albergan importantes recursos naturales de carácter renovable cuya gestión ordenada y racional basada en las leyes naturales son fuente de valiosos y fundamentales recursos renovables para el hombre.

El Programa de Impulso de los Aprovechamientos de Madera en Andalucía que impulsa el Gobierno andaluz persigue el fomento de la gestión forestal sostenible de los montes andaluces como fuente productora de madera, principalmente, pero también de corcho y otros recursos naturales renovables, como punto de partida de una cadena de valor añadido mediante el impulso de un nuevo ecosistema industrial que, desde la base ya existente en el territorio andaluz, consolide el ciclo de aprovechamiento de la madera.

Igualmente, Estrella ha aplaudido la apuesta de Sonae Arauco por la provincia de Jaén y por la comarca de Linares. "Debemos celebrar este hito de cumplir años invirtiendo y reinvirtiendo los resultados económicos de la producción de su fábrica en Linares, porque es sinónimo de crear oportunidades de desarrollo en la provincia", ha dicho el delegado.

Las inversiones realizadas por Sonae Arauco en el período 2019-2025 en la planta industrial de Linares han permitido la modernización de los servicios productivos, el incremento de la eficiencia y el avance hacia una producción sostenible. La empresa integra cerca de un 80 por ciento de madera reciclada en sus productos, consolidando su posicionamiento en la valorización sostenible de este recurso natural.

Estrella ha aplaudido la trayectoria de Sonae Arauco, que también celebra los 25 años de presencia en Linares, con más de 200 puestos de trabajo directos, que se elevan hasta 8.000 en las plantas que la empresa tiene en diferentes países del mundo. "La presencia de esta multinacional avala la calidad del tejido productivo y del tejido industrial que tenemos en la provincia de Jaén", ha concluido Jesús Estrella.