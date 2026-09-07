Delegado del Gobierno critica que Sanz hable "de manera tan irresponsable" de la lucha contra el narcotráfico

Archivo - El delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández - Rocío Ruz - Europa Press - Archivo

SEVILLA 7 Sep. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno central en Andalucía, Pedro Fernández, ha criticado este lunes que el vicepresidente primero de la Junta y consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias, Antonio Sanz, hable "de manera tan irresponsable" de la lucha contra el narcotráfico.

"Es sorprendente que quien ha sido delegado del Gobierno en Andalucía en una época en la que los narcos se paseaban por las calles con total impunidad, hable de manera tan irresponsable de la lucha contra el narcotráfico", según ha manifestado Fernández en un audio, apuntando que cuando Sanz ocupó ese cargo en la etapa del Ejecutivo de Mariano Rajoy "no existía estrategia ni plan específico contra el narcotráfico", ya que se "recortaron las plantillas de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y no había estrategias internacionales".

Fernández ha recordado que, desde 2018, las plantillas de la Guardia Civil y Policía Nacional han "subido un 12 por ciento y el Gobierno está destinando más recursos económicos, materiales y personales que nunca".

Entre las primeras medidas que adoptó Pedro Sánchez al llegar a la Moncloa, según ha señalado, "está la puesta en marcha del Plan Especial de Seguridad para el Campo de Gibraltar en el año 2018". "Era la primera vez en democracia que se adoptaba una estrategia policial contra el narcotráfico, y es una herramienta pionera en toda Europa que está sirviendo de ejemplo a otros países por su enfoque global y multidisciplinar", según el delegado.

Asimismo, Pedro Fernández ha manifestado que la actuación de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado no se limita a la incautación de drogas: Se ataca las "estructuras logísticas y económicas que dan soporte a la actividad de los grupos criminales mediante la actuación coordinada con diferentes organismos gubernamentales y entidades internacionales en el diseño de estrategias para la desarticulación de los grupos de narcotraficantes".

Ha expuesto que este "refuerzo en el marco del Plan Especial de Seguridad se acompaña de un aumento de las plantillas de las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado para revertir los recortes efectuados durante los mandatos del PP", y Andalucía cuenta actualmente con cerca de 30.500 guardias civiles y policías, 4.096 "más que en 2018".

Fernández ha querido dejar claro que la "efectividad" del Plan Especial de Seguridad contra el narcotráfico "es indiscutible, como lo demuestran los resultados de la Fuerza y Cuerpo de Seguridad del Estado desde su puesta en marcha", ya que se han contabilizado "más de 48.000 operaciones policiales, 31.335 detenidos o investigados y 2.100 en la edad de droga aprendida".