El delegado de la Junta en Granada defiende la gestión del ex delegado de Educación tras su dimisión

Publicado 24/01/2020 11:55:25 CET

GRANADA, 24 Ene. (EUROPA PRESS) -

El delegado de la Junta en Granada, Pablo García, ha defendido este viernes el trabajo y la gestión del exdelegado de Educación Antonio Jesús Castillo, que dimitió del cargo el 17 de enero y ha comentado que en los próximos días se conocerá quien será su sustituto.

En declaraciones a los periodistas tras analizar el primer año de gobierno de la Junta de Andalucía en la provincia, García ha asegurado que el trabajo de Antonio Jesús Castillo "ha sido impecable", que ha trabajado "con honradez y honestidad" y ha recordado que su marcha se ha producido "porque él ha querido y porque él pensaba que era lo mejor".

"Es verdad que en muchas ocasiones se han podido trasladar mensajes que no eran los más oportunos y se ha instalado el mensaje de que íbamos a cerrar colegios. Eso no es verdad. No se van a cerrar", ha remarcado.

García ha comentado que Educación tiene "retos históricos en la provincia" y que tienen que intentar "poner orden", algo que considera que "cuesta mucho", por lo que cree que es necesario "sentarse con todos los sectores para abordar una profunda reforma de la educación".

"Con consenso y diálogo vamos a cerrar la reforma de la educación. En este caso espero que sea pronto con un nuevo delegado que asuma esas competencias y que se siente con el sector para poder encontrar el mejor modelo que pueda satisfacer esas deudas", ha remarcado.

El delegado también ha asegurado que existe unidad entre los diferentes delegados de la Junta de la provincia, y que todos han trabajado de forma conjunta para que exista "cohesión" en su trabajo.

"Creo en la cohesión. Hemos trabajado todo el equipo para que haya cohesión, y esta es indiscutible. Mas allá de que cada uno nos manifestemos de formas distintas en las labores que desarrollamos", ha valorado.