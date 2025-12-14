Andalucía aprueba esta semana el "mayor presupuesto de la historia" para 2026 con un total de 51.597 millones de euros

La consejera de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Diálogo Social de la Junta de Andalucía, y portavoz del Gobierno, Carolina España, interviene durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno. (Foto de archivo). - Rocío Ruz - Europa Press

SEVILLA 14 Dic. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Diálogo Social y portavoz del Gobierno andaluz, Carolina España, ha anunciado este domingo que la Junta de Andalucía aprobará esta semana en el Parlamento el Presupuesto de la Comunidad Autónoma para el año 2026, el séptimo consecutivo bajo la presidencia de Juanma Moreno, que contará con un total de 51.597 millones de euros, a su juicio "el mayor de toda la historia" y que permitirán dar a la sanidad, la educación y la dependencia "un impulso como no se había visto nunca".

En un audio remitido por la Junta a los medios, España ha destacado que estos presupuestos "son fruto de una economía en crecimiento, que genera empleo, que atrae inversión y que da oportunidades a empresarios y autónomos", además de añadir que "viene a cambiarle la cara por completo a la Andalucía que recogíamos a finales del año 2018". En este sentido, ha puesto en valor que la comunidad llegue "un año más en tiempo y forma" a la cita parlamentaria para la aprobación de sus cuentas.

Asimismo, la consejera ha defendido que este logro "no es solo un éxito del Gobierno de Juanma Moreno", sino "un éxito de todo el pueblo andaluz", que dotó al Parlamento de una mayoría que, a su juicio, "ha sabido llevar a nuestra tierra por buen camino". En este contexto, ha remarcado que la estabilidad es "la mejor herramienta política" con la que cuenta actualmente Andalucía y ha incidido en la importancia de ponerla en valor frente a otras administraciones que "acumulan años sin presupuestos".

España ha indicado también que esta semana la Junta de Andalucía "volverá a pactar con el pueblo andaluz y con la mayoría de sus representantes", con la voluntad de hacerlo "sin excluir a nadie" e incorporando enmiendas que mejoren las cuentas y contribuyan a "traer más prosperidad" a la comunidad. "Andalucía es una tierra de fiar y este Gobierno también", ha afirmado.

LA JUNTA APRUEBA LA LEY DE PATRIMONIO

Por otro lado, la consejera ha avanzado que, además de los Presupuestos, el Parlamento andaluz aprobará también esta semana la nueva Ley de Patrimonio de la Junta de Andalucía. "40 años después vamos a tener una ley moderna, clara y útil, que permitirá poner orden y transparencia frente a situaciones de ruina y abandono del pasado", ha expuesto.

Cabe recordar que el proyecto de Ley de Patrimonio Cultural de Andalucía superó el pasado martes, 2 de diciembre, su debate de totalidad en el Pleno del Parlamento después de que el PP-A rechaza las enmiendas de totalidad que contra dicha iniciativa habían presentado los grupos Socialista y Por Andalucía.

De esta manera, el proyecto de ley ha podido continuar su tramitación en la comisión de Cultura y Deporte del Parlamento andaluz, según confirmó el presidente de la Cámara, Jesús Aguirre, al finalizar la votación de las enmiendas de totalidad.

Por su parte, la consejera de Cultura y Deporte, Patricia del Pozo, ha sido la encargada de defender en el Pleno este proyecto de ley que renueva el marco jurídico de la comunidad autónoma en el ámbito patrimonial con el fin de "garantizar su tutela, protección, conservación, enriquecimiento, investigación, difusión y transmisión a las generaciones futuras".

La norma, que sustituye la Ley 14/2007 del Patrimonio Histórico de Andalucía, incorpora las "más modernas concepciones del patrimonio, refuerza la presencia del patrimonio etnológico material e inmaterial e incorpora el audiovisual y el paleontológico, fomenta la participación y la concienciación ciudadana y agiliza la gestión, conjugando el fomento de la actividad económica y el máximo respeto a los valores patrimoniales, elemento identitario del pueblo andaluz", según defienden desde el Gobierno de la Junta.

Finalmente, España ha defendido que "la transparencia y la buena gestión" han sido "el santo y seña" de los siete años de gobierno de Moreno y ha concluido afirmando que los andaluces tienen "motivos para afrontar esta semana con optimismo", porque "a la vuelta de la esquina les espera una Andalucía mejor".