Delgado (Podemos) pide a Junta medidas ante amenaza de Trump: "No consintamos que un psicópata empobrezca a andaluces"

SEVILLA 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

El candidato de Podemos Andalucía a la Presidencia de la Junta, Juan Antonio Delgado, ha exigido este miércoles al presidente Juanma Moreno que "rompa su silencio" tras el ataque de Estados Unidos e Israel a Irán y la amenaza posterior del presidente Donald Trump de abrir una guerra comercial contra España por su negativa al uso de las bases de Morón de la Frontera (Sevilla) y Rota (Cádiz).

"No podemos consentir que el capricho imperialista de un psicópata empobrezca a los andaluces y andaluzas, y los ponga aún más en peligro", ha expresado Delgado, según una nota de este partido.

Se ha preguntado de forma retórica por el "silencio" de Moreno, a quien ha planteado "qué piensa el presidente de la Junta sobre todo esto", antes de señalar si "interesa saber si su postura es la misma que la de su jefe Feijóo, quien ha mostrado un servilismo ejemplar hacia Trump".

En ese marco ha solicitado al Gobierno andaluz que "elabore un plan urgente con medidas de anticipación" en previsión de una subida de precios por los problemas de abastecimiento en el tráfico marítimo internacional tras el cierre del Estrecho de Ormuz.

El también diputado autonómico de Por Andalucía ha recordado que el 23% de personas en Andalucía se encuentra en situación de vulnerabilidad social con más de 850.000 personas en exclusión severa.

Con ese dato de fondo ha insistido en que "no podemos abandonar nuestra ciudadanía" y ha reclamado a Moreno que "actúe antes de que sea demasiado tarde".

Con la referencia de la exigencia de la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, quien ha planteado que un "no a la guerra es salir inmediatamente de la OTAN", Juan Antonio Delgado ha sostenido que "no a la guerra es proteger a nuestro pueblo, intervenir en el precio de la vivienda, energía, alimentos y medicamentos".

Ha sostenido que "Trump no busca ni derechos humanos ni libertades, solo busca dominación, control y sumisión geopolítica" y seguidamente ha advertido de que "no estamos a favor de la teocracia iraní", antes de apostillar que "no nos hagan creer que esta guerra va de la liberación del pueblo iraní, cuando los principales socios estadounidense son regímenes opresores".

El candidato de Podemos a la Presidencia de la Junta ha rechazado el intervencionismo de Estados Unidos y las amenazas de su presidente a España. "Es un peligro mundial porque estamos viendo que su extremismo no tiene límites ni control. Piensa que el mundo es de su propiedad y en realidad está asustado porque ve cómo está perdiendo la hegemonía global y demostrando que no es de fiar", ha afirmado.