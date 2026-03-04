La Junta lanza una campaña por el 8M que homenajea a las mujeres andaluzas "del pasado, presente y futuro"

Archivo - Cientos de estudiantes se manifiestan por las calles de la capital, convocada por el Sindicato de Estudiantes que llaman a la huelga estudiantil feminista por el 8M, Día Internacional de la Mujer. A 8 de marzo de 2023 en (Málaga, Andalucía). - Álex Zea - Europa Press - Archivo

SEVILLA 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía ha sido informado de la campaña institucional de la Junta de Andalucía con motivo del Día Internacional de la Mujer, que se conmemora este 8 de marzo, y que rinde homenaje a millones de andaluzas que "con su talento, esfuerzo y espíritu de superación han hecho realidad libertades, oportunidades y derechos en materia de igualdad".

Esta campaña de sensibilización repite el lema 'Mujeres por Bandera', que une Andalucía e igualdad desde el inicio de la legislatura, e incorpora en esta edición el mensaje 'Las mujeres que llevas dentro'. Según ha informado la Junta en una nota, la iniciativa forma parte de la estrategia de sensibilización y concienciación social impulsada desde el Instituto Andaluz de la Mujer para el fomento de la igualdad entre mujeres y hombres, así como de prevención de la violencia de género. Con esta actuación, se han lanzado 24 campañas desde 2022.

El vídeo presenta el testimonio en primera persona de una joven andaluza que subraya que las libertades, derechos y oportunidades de las que "hoy disfruta son fruto del esfuerzo y la lucha de su madre, su abuela y su bisabuela, así como de tantas y tantas mujeres que abrieron camino", ha explicado.

Por ello, en esta edición, la campaña del 8M se convierte en "un homenaje a las mujeres de Andalucía del pasado, presente y futuro", ha señalado el Gobierno andaluz. Asimismo, con esta campaña, el Gobierno andaluz ha renovado su "firme compromiso" con la igualdad de mujeres y hombres, al mismo tiempo que ha advertido de que "aún persisten barreras y discriminaciones por superar y anima a la ciudadanía a seguir trabajando en la construcción de una Andalucía más igualitaria, justa y libre". Esta actuación cuenta con cartelería, vídeo, así como piezas para redes sociales y espacios exteriores.