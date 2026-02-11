Denuncian la agresión a un enfermera durante una atención domiciliaria en Linares (Jaén)

Archivo - Interior de una ambulancia - EUROPA PRESS - Archivo

JAÉN 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Colegio de Enfermería en Jaén (COEJ) ha denunciado la agresión física que ha sufrido una enfermera del Servicio de Urgencias de Atención Primaria (SUAP) de Linares cuando atendía un aviso domiciliario.

La entidad colegial, a través de sus servicios jurídicos, va a presentar una querella contra una mujer por agredir a una enfermera durante una asistencia domiciliaria a un familiar, en Linares.

Según el colegio, la enfermera, que recibió golpes e insultos por parte de la agresora nada más llegar al domicilio para atender al paciente, "se encuentra muy afectada emocionalmente". Esta agresión se produjo en presencia agentes de la Policía Local y Nacional, con lo que se evitó que la agresión fuera a más.

Desde los servicios jurídicos de la entidad colegial se recuerda que se trata de un delito de lesiones y un delito de atentado, dos delitos que conllevan de prisión penas de prisión de seis meses a dos años. También se va a solicitar desde el Colegio orden de alejamiento.

Desde el COEJ recuerdan que las enfermeras son consideradas autoridad en el ejercicio de su trabajo y animan a que se denuncie cualquier tipo de agresión ya sea verbal o física. En este sentido, el presidente del Colegio, Antonio Álamo, ha condenado esta nueva agresión a una compañera.

"Todas las agresiones, todas, aunque sean verbales, con insultos, amenazas, deben denunciarse. En muchas ocasiones nos encontramos indefensos en el desarrollo de nuestro ejercicio profesional y esto debe cambiar ya, no podemos dejar pasar ningún tipo de agresión", ha expuesto Álamo.

También ha abogado por una mayor concienciación a la población, reforzar las medidas de seguridad, que sean eficaces y condenas ejemplarizantes. El presidente ha indicado que entre el 70 y 80 por ciento de las agresiones verbales quedan impunes. Los insultos son recibidos mayoritariamente (90-95 por ciento) por enfermeras. También ha hecho hincapié en que el ordenamiento jurídico no tiene respuesta para las agresiones verbales, por lo que insultar "sale muy barato".

Desde el COEJ se ha apuntado que la Consejería de Sanidad puso en marcha el Observatorio Andaluz de Agresiones, que cuenta con la participación activa del Consejo Andaluz de Enfermería.

Según el Registro Informático de Agresiones de Centros (RIAC), dependiente del Servicio Andaluz de Salud (SAS), en 2025 se contabilizó un total de 387 agresiones físicas (19,6 por ciento del total) y 1.589 no físicas a profesionales de los centros sanitarios públicos de Andalucía. Del total de agresiones registradas, 1.976, el 48,63 por ciento fueron en hospitales y el 51,37 por ciento en centros de Atención Primaria.

Según ha indicado el sindicato, la agresión se produjo este martes cuando un familiar del paciente agredió a la enfermera. Según Satse, la intervención de la Policía Nacional "evitó que la agresión fuera a mayores".

Por otro lado, y también en relación con esta agresión, desde el sindicato de Enfermería Satse se ha instado a la Junta de Andalucía, a las direcciones de los centros sanitarios y a los responsables de la sanidad autonómica y provincial, a "instaurar cuantas medidas sean necesarias con el objetivo de evitar esta lacra social que repercute negativamente en la integridad física y psicológica de nuestros profesionales, en la atención sanitaria que prestan".

El sindicato ha incidido en un comunicado que se "siguen cometiendo incidentes violentos en los centros de Atención Primaria y su asistencia domiciliaria, así como en las áreas de Urgencias hospitalarias", lo que pone de manifiesto que "el riesgo no está controlado".

"El miedo y la inseguridad de los profesionales en su puesto de trabajo es cada vez mayor y se sigue sin atender la demanda de los profesionales respecto un plan integral por parte del Servicio Andaluz de Salud que disuada a los usuarios o a sus familiares de cometer actos de este tipo", recoge el escrito de Satse.

Por último, han subrayado la necesidad de que se denuncien las agresiones porque si no, "es un hecho no conocido y por tanto no existe". En este sentido, abogan por "visibilizar este problema e intentar atajarlo con todas las medidas".