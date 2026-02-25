Derribado el puente de Aguas Blancas en Dúdar (Granada) dañado por el temporal

Tareas de demolición del puente de Aguas Blancas, en Dúdar. - AYUNTAMIENTO DE DÚDAR

DÚDAR (GRANADA), 25 (EUROPA PRESS)

El puente de Aguas Blancas en Dúdar (Granada) dañado por el temporal ha sido derribado este miércoles una vez que a principios de semana culminó la ejecución de un paso alternativo para evitar que los vecinos del entorno quedaran incomunicados.

El alcalde de la localidad, Nicolás Raúl González, ha señalado a Europa Press que una vez demolido el puente, que había quedado muy dañado tras el tren de borrascas, los trabajos se centran hoy en retirar todos los escombros. Este viernes ya podrán circular también los vehículos por el paso alternativo y la previsión es que la construcción del nuevo puente se prolongue varios meses.

Se trata de una obra "gigantesca" y el regidor se congratula de que la Diputación "haya librado fondos" de emergencia para acometerla.

Concretamente, la institución provincial adjudicó hace unos días la primera obra de emergencia para la reparación de la carretera GR-3201 a su paso por el municipio, a la altura del puente de Aguas Blancas, con una inversión total de 506.441 euros en este primer punto. El importe total de la actuación sobre la carretera al completo se estima en 1,7 millones de euros.

El regidor explica que "previsiblemente el viernes podría quedar abierta media carretera" para que puedan empezar a pasar los vehículos aunque todo dependerá del desarrollo de los trabajos.