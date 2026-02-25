El Alamillo se teñirá de azul el 14 de marzo con la VII carrera solidaria 'Pasos por el Autismo'

Foto de familia de la presentación de la carrera solidaria 'Pasos por el Autismo', en un acto celebrado en la Delegación del Gobierno de la Junta. - JUNTA DE ANDALUCÍA

SEVILLA, 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno de la Junta de Andalucía en Sevilla, Ricardo Sánchez, y la presidenta de Autismo Sevilla, Mercedes Molina, han presentado la VII carrera solidaria 'Pasos por el Autismo', que se celebrará en el Parque del Alamillo el sábado 14 de marzo. La jornada invita a los sevillanos a correr o marchar por una causa común: la inclusión y la mejora de la calidad de vida de las personas autistas.

Bajo el lema de su ya conocido 'Pasos por el Autismo', esta jornada trasciende lo deportivo para convertirse en una cita lúdica y familiar en un entorno natural privilegiado como es el Alamillo, un espacio natural público gestionado por la Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, informa la Junta en una nota de prensa.

Al acto también han asistido, la delegada territorial de Salud y Consumo de la Junta, Silvia Pozo; el delegado territorial de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, Francisco de Paula José Juárez, la delegada territorial de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, María Luisa Cava; el director del Parque del Alamillo, Manolo Campuzano, y el director general de Autismo Sevilla, Marcos Zamora, juntoa a algunas de las empresas colaboradoras del evento.

Ricardo Sánchez ha subrayado que como delegado del Gobierno de la Junta de Andalucía en Sevilla es un privilegio poder colaborar en esta carrera "que, más allá de su meta solidaria, es todo un altavoz a través del cual mostráis que hacer un mundo más respetuoso y justo es, sin duda, responsabilidad de todos".

El responsable del Gobierno andaluz en la provincia ha destacado que la VII carrera 'Pasos por el Autismo' es concienciación, apoyo a las personas con TEA y sus familias, es visibilizar las necesidades de un colectivo, muy diverso, que ha crecido exponencialmente en los últimos años y que necesita una sociedad más inclusiva capaz de ofrecer respuestas globales.

En palabras de Ricardo Sánchez, eventos como esta carrera solidaria "ayudan a ello y ayudan a que proyectos como los de Autismo Sevilla sean compartidos por todos". De esta forma, ha incidido en que conformar una sociedad más justa es una lucha común.

De su lado, la presidenta de Autismo Sevilla ha agradecido una vez más la respuesta de los sevillanos a la llamada de la asociación, "poniendo en valor la importancia de la sensibilización como primer paso para lograr la inclusión real del colectivo de las personas autistas".

Por su parte, la presidenta del Club Deportivo Asport, María de Noriega, ha recordado el reto que la entidad se propone este año: alcanzar los 2.000 inscritos a esta séptima edición.

PASOS POR EL AUTISMO

Se trata de un evento deportivo y de convivencia asequible para todas las capacidades. La organización subraya que "nadie se queda atrás", ofreciendo distancias que se adaptan a todos los perfiles: desde los 6,2 kilómetros competitivos hasta las lúdicas carreras infantiles y la marcha familiar de 2,5 kilómetros.

Como en cada edición, esta competición crea grandes expectativas, esperándose la inscripción de 2.000 personas. La participación en cualquiera de las modalidades tiene un coste de ochos euros. El dorsal incluye la camiseta oficial de la VII edición, el seguro de participación y el acceso a los sorteos de la jornada.

Para quienes deseen apoyar la causa, pero no puedan asistir, la organización ha habilitado el 'Dorsal 0', una modalidad para realizar aportaciones solidarias sin necesidad de realizar el recorrido físico.

La VII edición de 'Pasos por el Autismo' premiará el esfuerzo y el compromiso colectivo a través de diversas categorías. Así, se entregarán trofeos y reconocimientos a las personas más rápidas de cada modalidad competitiva. También hay previsto un gran sorteo final entre todas las personas que se inscriban, con regalos exclusivos donados por las empresas colaboradoras que apoyan el evento.

Finalmente, se otorgará un premio especial al club de atletismo que logre el mayor número de inscripciones, reconociendo así el espíritu de equipo y la movilización del tejido deportivo sevillano.