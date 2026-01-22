Desciende de 31 a 29 el número de heridos hospitalizados tras el accidente de Adamuz (Córdoba), siete de ellos en la UCI

El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, atiende a los medios desde la caseta municipal de Adamuz. - Rocío Ruz - Europa Press

ADAMUZ (CÓRDOBA), 22 (EUROPA PRESS)

El número de heridos hospitalizados tras el accidente ferroviario ocurrido en Adamuz (Córdoba) se ha reducido de 31 a 29, siete de los cuales permanecen ingresados en las Unidades de Cuidados Intensivos (UCI). Hasta el momento se han tramitado 96 altas hospitalarias, mientras que entre los pacientes que continúan ingresados hay 26 adultos y tres menores.

Según los datos facilitados por el Servicio Andaluz de Salud a la Agencia de Emergencias de Andalucía (EMA), recogidos en el parte de hospitalizados y altas difundido en una nota, durante la jornada de este jueves se mantiene el número de pacientes en UCI. En concreto, cuatro permanecen ingresados en el Hospital Universitario Reina Sofía de Córdoba --uno de ellos un menor, que se encuentra estable--, uno en el Hospital de la Cruz Roja y dos en el Hospital San Juan de Dios.

En planta hospitalaria permanecen ingresados un total de 22 heridos. En concreto, siete adultos y dos menores en el Hospital Universitario Reina Sofía; tres en el Hospital de la Cruz Roja de Córdoba; dos en el Hospital Quirónsalud Córdoba; tres en el Hospital San Juan de Dios de Córdoba; cuatro en el Hospital Juan Ramón Jiménez de Huelva, y uno en el Hospital Infanta Elena de Huelva.

La cifra de atenciones se ha elevado a 125, con 120 adultos y cinco menores, tras atenderse a dos nuevos pacientes en el hospital Juan Ramón Jiménez de Huelva por persistencia de la sintomatología y que han precisado ingreso hospitalario: un paciente por fracturas vertebrales y otro por fractura de clavícula desplazada.

El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, ha desactivado, a las 18,01 horas de este jueves, el Plan Territorial de Emergencias de Protección Civil en Andalucía, que se mantenía activado en situación operativa 1, desde las 21,50 horas del pasado domingo, por el accidente ferroviario, una vez que esta tarde los servicios de emergencia han localizado a las dos últimas víctimas en uno de los vagones del tren Alvia y se ha procedido a su extracción y exhumación de los cadáveres.

Durante la jornada de este jueves el operativo de emergencia seguía buscando a las dos personas que permanecían desaparecidas y que, finalmente, han sido encontradas en el fondo del talud en el que cayó el tren bajo escombros, chatarra y tierra en la última parte de uno de los vagones del Alvia que quedaba por seccionar.

En el transcurso de la mañana también se habían realizado unas batidas a pie con la participación de efectivos de la Guardia Civil, de la Agencia de Emergencias de Andalucía (Grupo de Emergencias de Andalucía y del Infoca) y de la Unidad Militar de Emergencias (UME). La Guardia Civil realizó una primera búsqueda con perros y drones.

Paralelamente, los efectivos de la Agencia de Emergencias y la UME han realizado varias batidas métricas con un total de 65 personas a lo largo de las vías y de la ladera colindante a la zona cero, una en sentido Madrid, otra en sentido Huelva, una tercera entre trenes y una cuarta en la zona de monte de las inmediaciones del bogie caído al este de la zona del impacto de los trenes.

TRASLADO UBICACIÓN CENTRO DE FAMILIARES

Por otro lado, la dirección de la Emergencia ha decidido durante la mañana de este jueves el traslado del Centro de Atención a Familiares de la ubicación anterior en el Centro Cívico Poniente Sur al hotel Crisol Jardines de Córdoba, al reducirse el número de familias a dos que permanecían a la espera de noticias de las víctimas y las que ultiman algunos trámites administrativos.

El nuevo espacio permanecerá abierto para la atención de los familiares de los fallecidos y desaparecidos en el siniestro de Adamuz, dotado con el personal necesario para su asistencia multidisciplinar.

De este modo, estará habilitado con la presencia de psicólogos y personal de emergencias para la atención, acompañamiento y notificación de las noticias que lleguen a las familias afectadas. Se cierra así las instalaciones habilitadas en el centro cívico Poniente Sur de Córdoba que han centralizado la atención a los familiares de fallecidos y desaparecidos desde el pasado lunes.

El cuidado, atención y asistencia a las familias ha sido durante toda la emergencia una de las prioridades del operativo. El Grupo de Intervención Psicológica en Emergencias y Desastres (Giped) del Colegio de Psicólogos y la Cruz Roja, de acuerdo al convenio que tienen establecido con la Agencia de Emergencias de Andalucía, han realizado respectivamente, desde su activación, 1.209 intervenciones en todos los puntos habilitados (445 Giped y 764 Cruz Roja) con la participación de 124 psicólogos. Se ha previsto la atención de necesidades especiales relativas, por ejemplo, a medicación de las familias, atención a menores o diversidad funcional.

Las labores de apoyo psicológico van a mantenerse 'sine die', incluso después de la finalización de la emergencia gracias a las Unidades de Salud Mental de la Junta de Andalucía puedan seguir asistiendo a familiares y víctimas. Además, ayer mismo empezaron a funcionar unidades de salud de emergencia para la prevención del trauma vicario (USME-PTV), también para atender las posibles secuelas entre los intervinientes.

EL PRIMER SANITARIO LLEGÓ AL ALVIA A LAS 20,02 HORAS

Según ha explicado la EMA, a las 19,44 del pasado domingo, 18 de enero, se recibió la primera de múltiples llamadas informado del vuelco de un tren en la línea férrea Córdoba-Madrid, en término municipal de Adamuz (Córdoba). A partir de este momento comienzan a sucederse llamadas señalando nuevos detalles del siniestro entre las que se cuentan (19,55) la existencia de otro tren Alvia con destino Huelva también con heridos y posibles fallecidos.

Las primeras activaciones a los servicios de emergencia se producen a las 19,47 horas y la llegada del primer sanitario a la zona se produce a las 20,02 horas. Así, la llegada del primer equipo del Servicio de Urgencias de Atención Primaria de Adamuz se produce en 15 minutos.

Desde los primeros momentos, comienza a desplegarse sobre el terreno un dispositivo que "se ha ido modulando" cada jornada según las necesidades. El pasado miércoles fueron más de 400 personas las que estuvieron trabajando en el despliegue, con jornadas en las que se han superado las 800 personas. Como dato de interés puede destacarse que la noche del siniestro se desplegaron 130 sanitarios de urgencias y 250 especialistas, tan solo en el Hospital Reina Sofía de Córdoba.

EL DESPLIGUE

El despliegue ha estado integrado por Agencia de Emergencias de Andalucía, es decir, EMA (Protección Civil de Andalucía, 112, e Infoca), el Centro de Emergencias Sanitarias CES-061 y el Servicio Andaluz de Salud, así como la Unidad Adscrita de la Policía Nacional a la comunidad autónoma y forenses del Instituto de Medicina Legal, que han realizado 43 autopsias de las 45 necesarias.

Igualmente, en el operativo han participado Bomberos del Consorcio Provincial y del Ayuntamiento de Córdoba y de Adamuz, además de los cuerpos y fuerzas de seguridad: Guardia Civil, la Unidad Central Operativa UCO de la Guardia Civil y Policía Nacional, así como efectivos de la Unidad Militar de Emergencias.

Completan el despligue efectivos de Cruz Roja, profesionales del Grupo de Intervención Psicológica en Emergencias y Desastres (Giped), agentes de Policía Local de Córdoba, la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil de Córdoba, servicios municipales del Ayuntamiento de Córdoba, ADIF y Tragsa.