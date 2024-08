Desconvocada la huelga en Clarton Horn ante el compromiso de no seguir con despidos y externalizando servicios

JAÉN, 29 Ago. (EUROPA PRESS) -

La huelga en Clarton Horn, empresa de La Carolina (Jaén) dedicada a la fabricación de equipos eléctricos y electrónicos para vehículos, ha quedado desconvocada ante el compromiso de la dirección de no realizar nuevos despidos ni más externalización de servicios.

Así lo ha indicado este jueves CCOO-Jaén, uno de los sindicatos, junto a UGT y CSIF, que convocaron tres jornadas de paro contra los despidos iniciados en julio y la encomienda de tareas fuera de la planta.

Precisamente este jueves estaba previsto el tercer día de huelga, tras los desarrollados con "seguimiento masivo" los pasados 25 de julio y 22 de agosto en una fábrica que cuenta con 180 trabajadores.

"La huelga se convocó porque la dirección de la empresa de forma unilateral estaba llevando a cabo la externalización de determinadas secciones y departamentos, despidiendo al personal sin posibilidad de recolocación", ha explicado CCOO.

Ahora, después de mantener reuniones con los responsables de Clarton Horn, "la dirección se ha comprometido a la no realización de más despidos y a no llevar a cabo más externalizaciones que la ya prevista, recolocando a las personas afectadas por este departamento y no despidiéndolas". Con respecto a las ocho que fueron despedidas, se mantiene su cese, si bien los trabajadores lo han llevado al juzgado.

El sindicato ha señalado, además, que se abre también un proceso de diálogo entre las partes en el que se tratará la renovación del convenio colectivo y, fundamentalmente, un plan industrial de futuro que garantice el empleo y la actividad en esta firma de La Carolina.

"Desde CCOO valoramos el acuerdo, el cual pone las bases para la garantía de empleo en una empresa industrial con capacidad tecnológica en una provincia como la nuestra y para la mejora de las condiciones sociolaborales de la plantilla", ha afirmado.