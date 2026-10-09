Desmantelada en Alhendín (Granada) una finca dedicada a procesar y distribuir cocaína a gran escala por toda España

La Policía Nacional desmantela una infraestructura dedicada al procesamiento y distribución de cocaína a gran escala - POLICÍA NACIONAL

GRANADA 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional han desmantelado en la localidad granadina de Alhendín un centro dedicado a la extracción, elaboración y adulteración de cocaína y han detenido a tres personas como presuntas responsables de los delitos de tráfico de drogas, pertenencia a organización criminal y tenencia ilícita de armas.

Así lo ha dado a conocer el cuerpo en un comunicado, en el que detalla que agentes destinados en la Brigada de Policía Judicial perteneciente a la Jefatura Superior de Policía de la Región de Murcia detectaron la existencia de un experto químico que presuntamente prestaba servicios a varias organizaciones criminales asentadas en distintos puntos del territorio nacional.

Las pesquisas determinaron que este individuo había desarrollado actividades en distintos puntos de España y que, previamente, realizaba el acopio de los productos necesarios para elaborar una sustancia de corte especialmente demandada en el mercado ilícito, que posteriormente era mezclada con cocaína, incrementando de esta manera el volumen de la sustancia introducida en el mercado y multiplicando por tres los beneficios que obtendrían mediante la venta directa de la droga.

La investigación desarrollada conjuntamente por agentes de las Jefaturas Superiores de Policía Nacional de Murcia, Granada y Comisaría General de Policía Judicial, permitió localizar en el municipio granadino de Alhendín una finca rústica utilizada como infraestructura para la extracción, elaboración y adulteración de cocaína, así como identificar a los encargados de facilitar los medios materiales necesarios para su funcionamiento.

El recinto contaba con importantes medidas de seguridad destinadas tanto a ocultar la actividad ilícita como a proteger la droga frente a posibles robos por otras organizaciones criminales rivales. Entre ellas, disponía de un sistema de videovigilancia, inhibidores de frecuencia, y un dron empleado para labores de vigilancia aérea.

INTERVENIDOS UN ARMA CORTA Y UN TÁSER

Durante la entrada y registro practicada en la finca, que contó con la colaboración de los Grupos Operativos Especiales de Seguridad (GOES) de Málaga y Sevilla, además de la Unidad de Prevención y Reacción (UPR) de Granada, los agentes intervinieron más de 16 kilogramos de cocaína, un arma corta marca Glock modelo 17, 80 cartuchos del calibre 9 mm, un dispositivo eléctrico de control tipo táser, un inhibidor de frecuencia, un dron, dos vehículos y dos intercomunicadores.

Además fueron intervenidas nueve garrafas de 25 litros de precursores químicos, ácido clorhídrico y una prensa hidráulica de diez toneladas, entre otros efectos.

Con esta actuación la Policía Nacional ha logrado desmantelar una infraestructura dedicada al procesamiento y distribución de cocaína a gran escala que constituía una pieza fundamental para el abastecimiento del mercado ilícito de estupefacientes en la provincia de Granada.

Los tres detenidos fueron puestos a disposición de la autoridad judicial, que decretó el ingreso en prisión provisional de dos de ellos.