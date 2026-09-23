Desmantelada una organización criminal dedicada a la explotación sexual de mujeres en Córdoba y Cáceres

Archivo - Agentes de la Policía Nacional. - POLICÍA NACIONAL - Archivo

CÓRDOBA 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha desarticulado una organización criminal presuntamente dedicada a la trata de seres humanos con fines de explotación sexual en clubes de alterne de Córdoba y Cáceres. Las víctimas eran mujeres de origen sudamericano forzadas a ejercer la prostitución durante las 24 horas del día, siete días a la semana, en condiciones muy precarias y bajo un férreo control.

Según ha detallado el Cuerpo Nacional de Policía, durante la operación se ha detenido a nueve personas, siete en la ciudad de Córdoba y dos en la provincia de Cáceres. Entre los arrestados se encuentran los principales responsables del entramado, de nacionalidad brasileña y con vínculos familiares entre sí. También se ha logrado la liberación de cuatro mujeres y la detección de otras 25 víctimas potenciales, entre ellas una madre y su hija.

La investigación se inició en noviembre de 2025 con las denuncias de cuatro víctimas que pusieron a los agentes sobre la pista de una organización criminal dedicada a la trata de seres humanos con fines de explotación sexual en clubes de alterne.

A raíz de esas denuncias, los investigadores pusieron en marcha múltiples pesquisas que les permitieron constatar la existencia de una organización criminal asentada en las ciudades de Córdoba y Cáceres, perfectamente jerarquizada y con un claro reparto de papeles en aras a conseguir su objetivo final, que no era otro que la explotación sexual de las víctimas.

Las víctimas eran mujeres de origen sudamericano traídas a España mediante engaño y aprovechándose de su especial situación de vulnerabilidad, prometiéndoles trabajos dignos y bien remunerados y que a la postre eran coaccionadas, mediante amenazas, al ejercicio de la prostitución. La explotación sexual se desarrollaba en dos clubes ubicados en las ciudades de Córdoba y Cáceres utilizados a tal fin por la organización criminal, donde eran sometidas a un férreo control mediante la vigilancia con circuitos cerrados de cámaras de vigilancia.

BAJO AMENAZAS Y CON LA MENSTRUACIÓN

El entramado imponía a las mujeres unas condiciones gravosas y muy precarias, obligándolas al ejercicio de la prostitución en jornadas de 24 horas los siete días de la semana. Bajo amenazas y vejaciones, eran obligadas a aceptar todo tipo de prácticas sexuales solicitadas por los clientes, incluso cuando se encontraban enfermas o con la menstruación.

Las tarifas y servicios a realizar eran impuestos por la organización, así como los servicios en el exterior, teniendo prohibidas las salidas sin la previa autorización de los responsables de la organización. Los beneficios generados por las víctimas eran recaudados por los responsables de los locales, que posteriormente entregaban a las víctimas las cantidades estipuladas por los servicios realizados.

Cuando las víctimas no generaban beneficios suficientes, bien porque llevaban mucho tiempo y ya eran muy conocidas por los clientes o bien por problemas de actitud, eran intercambiadas entre los clubes para dar continuidad a su explotación sexual.

Durante el operativo policial se ha procedido a la entrada y registro de tres pisos y un club en la ciudad de Córdoba, y un segundo club en la ciudad de Cáceres, donde se ha intervenido 28.000 euros en efectivo, dispositivos móviles y electrónicos, diversa documentación y sustancias estupefacientes.

A las nueve personas detenidas se les imputa delitos de pertenencia a organización criminal, trata de seres humanos, relativos a la prostitución, contra la salud pública, contra los derechos de los ciudadanos extranjeros y contra los derechos de los trabajadores.

La Policía Nacional cuenta con la línea telefónica 900105090 y el correo trata@policia.es para facilitar la colaboración ciudadana y la denuncia, anónima y confidencial de este tipo de delitos, no quedando reflejada la llamada en la factura telefónica.