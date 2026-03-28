Desmantelada una red de tráfico irregular de migrantes por vía marítima en la costa de Granada

Archivo - Dos lanchas de Salvamento Marítimo tras el rescate de un cayuco cerca del Puerto de la Restinga, a 30 de noviembre de 2024, en El Hierro, Santa Cruz de Tenerife, Tenerife, Canarias (España). - Antonio Sempere - Europa Press - Archivo

GRANADA 28 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil y la Gendarmería Real Marroquí en coordinación con la Fiscalía de la localidad de Alhucemas, han identificado a los integrantes de una red de introducción irregular de migrantes por vía marítima en la costa de Granada.

Según ha informado la Benemérita en una nota, la investigación arranca tras lo ocurrido la madrugada del pasado 15 de marzo en la playa de Cambriles, en Castell de Ferro, y ha logrado identificar plenamente a los cinco integrantes de la red criminal presuntamente responsable del traslado.

Los hechos se produjeron cuando la Guardia Civil interceptó en tierra a 17 migrantes de origen marroquí, concretamente 14 adultos y tres menores de edad, que acababan de llegar a nado a la costa tras haber saltado de una embarcación que, al parecer, los había dejado a varias decenas de metros mar adentro.

En un primer momento, fueron extraídos del mar los cadáveres de tres migrantes que no lograron llegar a tierra. Posteriormente, en los días sucesivos al desembarque, aparecieron en la costa otros tres cadáveres, por lo que el balance total de esta tragedia asciende a seis personas fallecidas.

Tras este incidente, la Guardia Civil ha iniciado una investigación para esclarecer lo sucedido y determinar la autoría de los hechos. Las gestiones practicadas permitieron averiguar que los migrantes habrían embarcado en la mañana del día anterior en una playa de Alhucemas (Marruecos), a bordo de una embarcación dotada de tres motores, tripulada por tres personas encargadas del transporte.

La cooperación y el intercambio de información entre la Guardia Civil y la Gendarmería Real Marroquí, pudo confirmar que una embarcación de las mismas características había partido efectivamente desde Alhucemas y que al parecer había dejado a doce personas en tierra sin poder embarcar. Las pesquisas de los agentes de la Gendarmería Real permitieron identificar a esas doce personas.

Así pues, la información recabada por la Guardia Civil y por la Gendarmería Real Marroquí, junto con las actuaciones desarrolladas tras la puesta a disposición de la Fiscalía de Alhucemas de las doce personas que no lograron embarcar, han permitido identificar plenamente a los cinco integrantes de la red dedicada al tráfico ilícito de seres humanos.

Como resultado de la investigación, se ha decretado orden de detención contra los cinco implicados. Uno de ellos ya ha sido detenido por la Gendarmería Real, mientras continúan las gestiones dirigidas a la localización y detención del resto.