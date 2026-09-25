Desmantelado en Baza (Granada) un invernadero y dos cultivos de marihuana con más de 220 plantas

Plantas de marihuana. - POLICÍA NACIONAL

BAZA (GRANADA), 25 (EUROPA PRESS)

La Policía Nacional ha desmantelado en la localidad de Baza (Granada) un invernadero junto con dos plantaciones más en las que se han incautado más de 220 plantas, 38 esquejes, un kilo de picadura de marihuana, una caja de semillas clasificadas de cannabis sativa y 5,6 gramos de cogollos de marihuana.

En relación con estas plantaciones ha sido detenido y puesto a disposición judicial un hombre de 46 años como presunto responsable de una de ellas. Otras dos personas, hombre y mujer, están siendo investigadas también por estos hechos.

Durante el desarrollo de las investigaciones los agentes localizaron en una finca rural un invernadero que albergaba un total de 13 plantas de cannabis sativa de gran porte u una altura de dos metros e investigan por ello a uno de los tres implicados.

Por otra parte, también localizaron en un jardín de una casa de la localidad, escondidas tras una plantación de tomates y fresas, un total de tres plantas de marihuana de gran tamaño, alcanzando cada una más de dos metros y medio de altura. La presunta responsable de estas plantas es una mujer de mediana edad que no contaba con antecedentes policiales previos.

Finalmente, los agentes detuvieron al citado varón de 46 años, con antecedentes policiales previos, como presunto autor de un delito de tráfico de drogas tras ser localizadas 170 plantas en una vivienda que contaba con dos terrazas contiguas.