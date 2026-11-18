Cultivo de marihuana desmantelado en un piso de Granada. - POLICÍA NACIONAL

GRANADA 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional han desmantelado una plantación de marihuana en el interior de un piso ubicado en el distrito Norte de Granada que contaba con cerca de 600 plantas y ha puesto a disposición judicial a un hombre de 34 años por este asunto.

La Policía Nacional, dentro del denominado Plan Norte, llevó a cabo el registro en esta vivienda ubicada en una barriada de bloques y localizó una habitación perfectamente habilitada para el cultivo intensivo de estas plantas con sistemas de iluminación, aireación y ventilación.

Así, fueron incautados cerca de 600 ejemplares con un porte de 20 centímetros cada una y una persona fue detenida como presunta autora de la comisión de los delitos de tráfico de drogas y defraudación del fluido eléctrico.