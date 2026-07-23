Desmantelado en Granada un taller clandestino que vertía aceite de motor a una acequia de riego de cultivos

Taller clandestino desmantelado en Granada. - JUNTA DE ANDALUCÍA

GRANADA 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Unidad de Policía Nacional Adscrita de la Comunidad Autónoma de Andalucía han desmantelado en una finca de Granada un taller mecánico ilegal que incumplía las obligaciones en materia de reciclaje de residuos y carecía de la correspondiente licencia de actividad.

El taller ilegal vertía el aceite de motor a una acequia destinada para el riego de los campos de cultivos, según pudieron constatar los agentes.

Los investigadores comprobaron cómo el autor de los hechos arreglaba numerosos vehículos sin los permisos requeridos para tal actividad.

La investigación, desarrollada en colaboración con la Policía Nacional y la Inspección de Trabajo de Granada, permitió localizar una gran cantidad de piezas, componentes y vehículos pendientes de reparación.

Asimismo, las pesquisas confirmaron que el taller registraba una afluencia constante de clientes. En las propias instalaciones del taller se constató el vertido masivo de aceite usado de motor a través de una rejilla de drenaje.

Este vertido desembocaba en una acequia cercana, propiedad de la Comunidad de Regantes de Albolote, la cual presentaba evidencias evidentes de contaminación por hidrocarburos. Dicha canalización es empleada habitualmente para el riego de campos de cultivo.

La gran acumulación de piezas altamente inflamables elevaba el riesgo de incendio, especialmente en la época estival. Esta situación resultaba aún más alarmante debido a la proximidad de un centro escolar a la finca donde se ejercía la actividad ilegal.

Por estos hechos, la Unidad de Policía Nacional Adscrita a la Comunidad Autónoma de Andalucía ha propuesto para sanción administrativa al responsable por carecer de las licencias preceptivas.

Asimismo, ha instruido el correspondiente atestado policial en calidad de investigado por un presunto delito contra los recursos naturales y el medio ambiente, del que se ha dado traslado a la Autoridad Judicial.