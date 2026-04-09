Desmantelado un grupo delictivo dedicado al tráfico de drogas en una vivienda de Lucena (Córdoba)

Dos agentes de la Policía Nacional. - POLICÍA NACIONAL

LUCENA (CÓRDOBA), 9 (EUROPA PRESS)

La Policía Nacional ha desarticulado en la localidad de Lucena (Córdoba) un punto de venta y consumo de sustancias estupefacientes situado en una vivienda del casco urbano. La operación se ha saldado con la detención de cinco personas y la incautación de diferentes tipos de drogas listas para su distribución, así como de útiles para la elaboración de dosis y dinero presuntamente obtenido de la actividad ilícita.

Según ha informado el Cuerpo Nacional de Policía, la investigación comenzó en el mes de febrero tras recibirse diversas informaciones a través de los canales de colaboración que la Policía mantiene abiertos, como la web oficial, la aplicación Alertcops y llamadas anónimas. En ellas se alertaba de la posible existencia de un domicilio en el que se estaban distribuyendo sustancias estupefacientes a pequeña y mediana escala.

Realizadas las gestiones pertinentes, los agentes de la Policía Nacional comprobaron que la actividad ilícita investigada era llevada a cabo por un grupo delictivo. Tras las primeras pesquisas, los agentes establecieron un dispositivo de vigilancia en torno a la vivienda sospechosa. Durante este tiempo, comprobaron el trasiego constante de personas que acudían al inmueble para adquirir sus dosis.

Los investigados tomaban estrictas medidas de seguridad, realizando las transacciones tanto en el interior del domicilio como en puntos cercanos previamente pactados, utilizando vehículos particulares o patinetes eléctricos para desplazarse rápidamente y evitar la acción policial. Además, la vivienda no sólo servía como punto de venta, sino que también era utilizada por los compradores para el consumo inmediato de la sustancia estupefaciente, dificultando así que la droga fuera interceptada en la vía pública.

ENTRADA, REGISTRO Y DETENCIONES

Una vez recabados todos los indicios necesarios y con el correspondiente mandamiento judicial, a finales de marzo se procedió a la entrada y registro del domicilio en cuestión. Durante la inspección, los agentes intervinieron 14,80 gramos de cogollos de marihuana y dosis para su venta; 2,9 gramos de cocaína y diversos útiles necesarios para la elaboración de dosis; además, se intervinieron también 460 euros en efectivo, un teléfono móvil y una defensa de goma.

La operación ha finalizado con la detención de cinco personas por su presunta participación en un delito de tráfico de drogas, siendo una de ellas buscada por la autoridad judicial.

La Policía Nacional recuerda que la ciudadanía puede colaborar para erradicar estos puntos de pequeño tráfico de droga de forma confidencial a través del correo 'antidroga@policia.es' o mediante la aplicación Alertcops, canales que han sido fundamentales para el éxito de esta operación en Lucena.