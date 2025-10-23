Desmantelado un laboratorio para producir hachís en una casa adosada de un pueblo de Granada

GRANADA 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido en un pueblo del cinturón metropolitano de Granada a dos hombres de 58 y 32 años como presuntos autores de un delito de tráfico de drogas, tras haber sido sorprendidos con una plantación de marihuana y un laboratorio de hachís instalados en la vivienda en la que residían alquilados.

Los agentes se han incautado de 98 tabletas de hachís con un peso superior a los 4,8 kilos, 148 plantas de marihuana de distinta altura, dos bolsas de plástico con más de 1,8 Kilos de cogollos, cuatro bolsas de plástico con cerca de 800 gramos de picadura y más de 16.800 euros hallados en el interior de una caja fuerte y otros lugares, además de varias máquinas e instrumental tanto para el laboratorio como para la plantación.

Los policías comenzaron su investigación nada más tener conocimiento de la posible existencia de una vivienda, ubicada en una urbanización de un pueblo del cinturón metropolitano de Granada, en la que se estaría cultivando marihuana.

Durante la realización del mismo del registro, los agentes inspeccionaron una primera habitación, perfectamente equipada con sistemas de iluminación, filtrado y aire acondicionado, en la que se hallaron 74 plantas de marihuana.

Junto a esta, en una terraza exterior, se localizaron otras 13 plantas de la misma especie. Continuando con el registro, en dos habitaciones de la primera planta, los policías aprehendieron más de 16.800 euros en billetes, 10.000 de ellos guardados en una caja fuerte dentro de una bolsa de plástico.

Al inspeccionar el sótano, los investigadores registraron una primera habitación en la que hallaron 98 planchas de hachís envueltas en plástico y etiquetadas, alcanzando un peso superior a los 4,8 kilos y distribuidas en siete bolsas.

Por otra parte, también se encontraron, en el interior de un congelador y sobre un armario, seis bolsas de plástico conteniendo más de 1,8 Kilos de cogollos y cerca de 800 gramos de picadura. Esta misma habitación estaba constituida como un laboratorio para producir supuestamente hachís y aceite de hachís, contando con una máquina centrifugadora, dos máquinas para prensar, varias cajas con botes de cristal junto con pegatinas de productos basados en el aceite de hachís y con apariencia de medicamentos.

Una segunda plantación con 61 ejemplares fue incautada en una habitación contigua. Los detenidos, dos varones de 58 y 32 años de edad, ya han pasado a disposición judicial.