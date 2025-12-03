Desmantelados varios pisos dedicados al cultivo de marihuana en la zona Norte de Granada con más de mil plantas

Agente de la Policía Nacional. - POLICÍA NACIONAL

GRANADA 3 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha desarrollado un amplio dispositivo policial en el distrito Norte de Granada que ha permitido desmantelar varios pisos dedicados al cultivo ilegal de marihuana, la detención de tres varones de entre 18 y 44 años y la incautación de más de 1.000 plantas de cannabis.

La Policía Nacional dentro del Plan Norte ha desarrollado este amplio dispositivo que contó con la participación de más 50 efectivos de la Policía Nacional, entre los que se encontraban la Unidad de Intervención Policial (UIP), agentes del Grupo de Policía Judicial de la Comisaría del Distrito Norte y especialistas de Policía Científica, además de 10 empleados de la compañía eléctrica Endesa.

El objetivo fue la inspección de las conexiones eléctricas en las viviendas de la zona, desmantelando de manera paralela varios pisos dedicados al cultivo interior de marihuana. Durante el dispositivo se realizó la inspección de las instalaciones eléctricas pertenecientes a 80 viviendas, resultando que todas ellas contaban con acometidas ilegales.

En relación con estas inspecciones, realizadas junto con el personal de Endesa, fueron identificados y propuestos para ser sancionados cinco varones.

La operación permitió desmantelar varias plantaciones interiores que contaban con sofisticados sistemas de iluminación, ventilación y control de temperatura, lo que favorecía el cultivo acelerado de las plantas.

En el primero de los registros se localizó una vivienda con dos habitaciones que albergaban cerca de 200 plantas, habiendo sido detenido un varón de 44 años como presunto responsable de dicha plantación.

En el segundo registro se encontraron cerca de 380 plantas distribuidas en tres habitaciones. Un tercer registro se saldó con la incautación de cerca de 300 plantas en proceso de secado, junto con la detención de un varón de 31 años como presunto responsable de este secadero.

En el cuarto y último registro los agentes localizaron dos habitaciones con cerca de 230 plantas con un porte cercano al metro, llevando a cabo la detención de un tercer varón de 18 años. Todos los detenidos ya han sido puestos a disposición de la autoridad judicial.

La Policía Nacional continúa con las investigaciones para determinar la posible conexión de los detenidos con redes dedicadas al cultivo y distribución de marihuana, no descartándose nuevas detenciones.