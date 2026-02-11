Se desprende una calle en Cenes de la Vega (Granada) afectando a dos coches y una casa prefabricada

Desprendimiento en Cenes de la Vega (Granada) - EUROPA PRESS

CENES DE LA VEGA (GRANADA), 11 (EUROPA PRESS)

Las lluvias han provocado el desprendimiento en la mañana de este miércoles de una calle en Cenes de la Vega (Granada) afectando a dos vehículos y una casa prefabricada sin que se hayan registrado heridos.

El desprendimiento ha afectado a la calle Camino Viejo de Güéjar, que se asienta sobre una ladera que debido a la acumulación de agua por el tren de borrascas de estos días se ha desprendido en torno a las seis de la mañana.

Esto ha provocado que los dos coches que había en ese momento aparcados en esa calle también hayan caído ladera abajo afectando asimismo a una casa prefabricada que en ese momento no estaba ocupada, según han detallado a Europa Press fuentes municipales.

El muro que sujeta esta ladera, que da a la avenida Sierra Nevada, ya había sufrido algún desprendimiento el pasado sábado pero ha sido esta mañana cuando ha cedido. Los técnicos analizarán durante la mañana la situación para evaluar si es necesario algún tipo de desalojo en las viviendas próximas a la parte de la calle que se ha desprendido.

El municipio, que cuenta con numerosos barrancos próximos a carreteras y viviendas, mantiene siete calles cortadas este miércoles a cuenta de distintos desprendimientos que los técnicos vigilan de cerca, sin que hasta el momento se hayan registrado heridos.

La semana pasada fueron desalojadas una decena de personas que ya han podido regresar a sus hogares a excepción de una a la que se está buscando una alternativa de alojamiento.