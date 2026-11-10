Destacadas personalidades internacionales reivindican el legado de Averroes en los 900 años de su nacimiento

Ofrenda floral ante la estatua de Averroes por el Congreso Internacional 'El Año Internacional de Ibn-Rushd/Averroes: una oportunidad para la razón', para conmemorar el 900 aniversario de su nacimiento. - TIERRA CREATIVA

CÓRDOBA 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

Córdoba se ha convertido este martes en un punto de encuentro internacional para el pensamiento, el conocimiento y el diálogo entre civilizaciones con la celebración del Congreso Internacional 'El Año Internacional de Ibn-Rushd/Averroes: una oportunidad para la razón', en el Palacio de Congresos, con destacadas personalidades institucionales, académicas y culturales para conmemorar el 900 aniversario del nacimiento de uno de los pensadores más influyentes de la historia.

En declaraciones a los periodistas, el alto representante de la Alianza de Civilizaciones de las Naciones Unidas, Miguel Ángel Moratinos, ha expresado que "la razón tiene que imponerse" en este tiempo actual, así como "la apertura, el conocimiento, la ciencia, la sabiduría", aseverando que la razón es "la que nos tiene que ayudar a la humanidad a mejorar, a construir un mundo mejor".

Así, cree que "la visión y la valentía que tuvo Ibn-Rushd/Averroes fue poner toda esa capacidad de conocimiento, de voluntad de extender la investigación y transmisor del pasado helénico, todo lo que fueron los grandes clásicos, trasladarlo en lengua árabe a Occidente y lo que permitió que este mundo mejorase y avanzase". A su juicio, "hoy estamos en la misma tesitura, hoy necesitamos comprender que el mundo es complejo, que necesita a nuevos Averroes que determinen con su capacidad de voluntad de conocimiento y de sabiduría comprender mejor el mundo".

Al respecto, ha señalado que "la inteligencia artificial es producto de la inteligencia humana", al tiempo que ha señalado que "eso no está en contradicción con los sentimientos, con la conciencia humana, con los valores religiosos, espirituales y éticos". "Y eso es ese forjador de convivencia, que es la palabra mágica de Córdoba, la palabra mágica que supo ir construyendo Averroes cuando inició toda su andadura en este espacio político-cultural que es Andalucía, al-Ándalus en su época", ha destacado.

En palabras de Moratinos, "Averroes es un punto y aparte" en la filosofía, "porque empieza una nueva tradición, pero al mismo tiempo es un enlace", a lo que ha agregado que "es el que produce, garantiza y logra que haya esa recogida del conocimiento, del saber y del pensamiento y la traslada a otros", algo que "hace con enorme honestidad, generosidad y mucha humildad".

Según ha expuesto, "su mundo era la librería, la biblioteca, él tenía que conocer y, por eso, intercambió conocimiento con otros científicos, sociólogos y filósofos que le permitieron conocer más la compleja realidad del mundo que vivió", de manera que considera que "en el mundo de la filosofía tiene un lugar estelar", aseverando que "no fue poco reconocido", sino que "fue incluso atacado y envidiado".

No obstante, ha aseverado que "con el acto de Córdoba se le da el carácter internacional de reconocimiento para toda la humanidad", porque "es una figura que pertenece a toda la humanidad", ha ensalzado, para agregar que "hay mucha gente que contribuyó a concebir y crear el concepto fantástico de la convivencia, que es una palabra que refleja la capacidad creativa, el vivir juntos en un sólo vocablo", siendo "forjador" de ella Averroes, para impulsar a Córdoba como "capital de la convivencia".

TRES FINES FUNDAMENTALES

Por otra parte, el editor y exministro Manuel Pimentel ha afirmado que este congreso tiene "una gran importancia con su efecto internacional" y con tres fines fundamentales: "reivindicar el legado intelectual y la actualidad del pensamiento de Averroes; que defendió la razón y la virtud pública como parte fundamental de la vida política en la Medina y son valores de máxima actualidad y necesidad en estos momentos".

En segundo lugar, está "su legado filosófico puro, más allá de un símbolo, que se adelantó a los tiempos con una fuerza, y es un gran filósofo, retratado por Rafael en su cuadro La Academia, lo introduce Dante en La Divina Comedia". "Ningún pensador hispano nunca ha tenido esa repercusión", ha subrayado, sumando también a Séneca. Y el tercer eje, "es un símbolo de convivencia, una figura hispano-musulmana que tiene la doble dimensión: occidental, porque es un cordobés, no un árabe, y al mismo tiempo es musulmán", algo que se refleja en este congreso, ha valorado.

Y el profesor, jurista, escritor, músico y activista andaluz Antonio Manuel Rodríguez ha declarado que "es importante recordar que todo lo que está pasando ahora es consecuencia de una iniciativa ciudadana, que fueron ciudadanos cordobeses los que se plantearon la necesidad de reivindicar la figura de Averroes desde un punto de vista que trasciende a la propia ciudad". "Es muy importante que se celebre en Córdoba, desde Córdoba, pero en este caso para la humanidad entera", ha resumido, asegurando que "hace falta reivindicar la razón entre tanta sin razón".

El encuentro está coorganizado por la Liga del Mundo Islámico (MWL) y la Alianza de Civilizaciones de las Naciones Unidas (Unaoc), con el apoyo de la Unesco. La presidencia del congreso corresponde al propio Moratinos y al secretario general de la Liga del Mundo Islámico, Sheij Mohammad bin Abdulkarim Al-Issa.

El programa ha reunido a destacados representantes del pensamiento, la historia y la cultura, bajo la dirección académica de Emilio González Ferrín, profesor de Pensamiento Árabe e Islámico de la Universidad de Sevilla (US). Han participado también el escritor Jesús Sánchez Adalid; el editor y exministro Manuel Pimentel; la catedrática Maravillas Aguiar Aguilar, de la Universidad de La Laguna; Mohamed-Ali Mostfa, académico vinculado a la Universidad de Lyon, y Zouhir Louassini, periodista y analista internacional vinculado a la radiotelevisión pública italiana RAI.

Las mesas de reflexión han abordado la influencia intelectual de Ibn-Rushd Averroes, las relaciones entre razón y fe en tiempos de incertidumbre y el diálogo entre civilizaciones como fundamento de una diplomacia humanista en el siglo XXI.

NUEVE SIGLOS DE UN PENSAMIENTO QUE SIGUE VIGENTE

Nacido en Córdoba en 1126, Ibn-Rushd/Averroes fue filósofo, médico y jurista. Sus estudios sobre Aristóteles ejercieron una extraordinaria influencia en las universidades europeas y contribuyeron a la transmisión del conocimiento entre el mundo islámico y Occidente.

Nueve siglos después, su legado sigue siendo una referencia para reflexionar sobre el pensamiento crítico, la investigación, la convivencia y el entendimiento entre distintas tradiciones culturales y religiosas. La celebración de este congreso permite reivindicar el protagonismo histórico de Córdoba como ciudad del conocimiento y proyectar internacionalmente el legado de uno de sus hijos más universales.

El Congreso Internacional 'El Año Internacional de Ibn-Rushd/Averroes: una oportunidad para la razón' se ha celebrado en el Auditorio Embajadores del Palacio de Congresos de Córdoba, situado frente a la Mezquita-Catedral. El idioma principal ha sido el inglés, con interpretación simultánea al español y al árabe. Además, se ha garantizado la entrega de un certificado oficial de asistencia.