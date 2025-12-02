Destacan en Jaén el papel de la Enfermería del Trabajo dentro de la salud pública y la prevención de riesgos laborales

Ponentes y autoridades en el encuentro. - COEJ

JAÉN 2 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Colegio Oficial de Enfermería de Jaén ha celebrado este martes el I Encuentro de Enfermería del Trabajo, en el que se ha destacado la importancia de esta disciplina esencial dentro de la salud pública y la prevención de riesgos laborales.

El presidente de la institución, Antonio Álamo, ha puesto de relieve el rol de las enfermeras para proteger, promover y mantener el bienestar físico, mental y social de los trabajadores en todos los tipos de empleo.

"Tenemos que ser conscientes de que la Enfermería del Trabajo actúa como un puente esencial entre la salud pública y el ámbito laboral, garantizando un entorno de trabajo seguro y propicio para el desarrollo profesional y personal", ha afirmado.

Así lo ha indicado en la inauguración del encuentro, que también ha contado con la concejala de Sanidad de Jaén, Isabel Cano-Caballero; la vicepresidenta segunda de la Diputación y diputada de Igualdad y Bienestar Social, Francisca Medina; las delegadas territoriales de Salud y Consumo, Elena González, y de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo, Ana Mata, además de Javier Gracia, enfermero y presidente de la Asociación de Especialistas en Enfermería del Trabajo.

Tras la inauguración, antes de la cual se ha guardado un minuto de silencio por la muerte de las dos adolescentes el pasado sábado en la capital, ha intervenido el doctor Juan Vega Escaño. El presidente de la Comisión Nacional de Enfermería del Trabajo ha hecho un análisis de la situación actual y los desafíos de la formación especializada en Enfermería del Trabajo, abordando la situación concreta de la especialidad en la salud laboral en Andalucía.

A continuación, el también doctor Manuel Romero Saldaña, profesor titular de Enfermería del Trabajo en la Universidad de Córdoba, ha hablado sobre la enseñanza de la disciplina dentro del grado de Enfermería, evaluando si los planes de estudio actuales preparan adecuadamente a los futuros profesionales para asumir los retos de la salud laboral.

La tercera ponencia la ha impartido Adrián Fernández del Peral, enfermero del Trabajo en el Centro de Prevención de Riesgos Laborales de Jaén y vocal especialista del Colegio Oficial de Enfermería de Jaén. En su intervención ha hablado sobre el diseño y validación de un cuestionario para evaluar la satisfacción de los trabajadores con la vigilancia de la salud.

Esta herramienta es crucial para medir la percepción de los usuarios sobre los servicios preventivos y de salud ofrecidos, permitiendo una mejora continua de la calidad asistencial y la adecuación de los programas de vigilancia a las necesidades reales de los trabajadores.

Finalmente, Carmen Fernández, presidenta de la Asociación Andaluza de Enfermería del Trabajo, ha dado a conocer el Manual de Enfermería del Trabajo, aportando su perspectiva tanto técnica como asociativa sobre la utilidad y relevancia del manual en el entorno laboral andaluz. El encuentro profesional se ha clausurado con la interacción de los asistentes y una convivencia para compartir impresiones.