Detenida en Granada por sustraer numerosas joyas a la anciana de 94 años a la que cuidaba

Agente de la Policía Nacional. Archivo. - POLICÍA NACIONAL

GRANADA 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido a una mujer de 57 años como presunta responsable de la sustracción de numerosas joyas a una mujer de 94 a la que asistía en su domicilio del centro de Granada.

La investigación fue iniciada por la Sección Técnica de la Brigada Provincial de Policía Judicial de Policía Nacional, encargada de control de compras en establecimientos de compro-oro de Granada.

Un agente adscrito a este grupo observó varias operaciones de venta de joyas llevadas a cabo por una mujer en un corto espacio de tiempo y ante la posibilidad de que pudieran tener una procedencia ilícita, se inició una investigación.

Así se tuvo conocimiento de que la vendedora, de 59 años, estaría cuidando a una mujer de 94 años que reside en el distrito Centro, por lo que se optó a contactar con la persona que la tenía contratada, el hijo de la nonagenaria.

Éste manifestó que su madre estaba echando en falta en la casa varias joyas en las últimas semanas y acudió a dependencias policiales para ver las joyas que habían sido intervenidas y que reconoció como las de su madre.

El hombre formuló la preceptiva denuncia donde, al menos, existían once contratos cuyas diferentes joyas identificó como de su propiedad; una cadena de oro, anillos, pendientes y medallas. La valoración de las ventas rondaría los 2.200 euros.

Ante esas evidencias, se citó en dependencias policiales a la cuidadora como presunta responsable de un delito menos grave de hurto y después de ser oída en declaración ha quedado en libertad a la espera de comparecer ante la autoridad judicial cuando sea requerida para ello.

Dos de las joyas robadas han podido ser recuperadas y devueltas a la legítima propietaria al estar dentro del plazo regulado por la ley por el que estos establecimientos no pueden fundir, alterar ni vender las joyas.