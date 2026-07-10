Detenida una pareja en Granada por cultivar marihuana en el piso donde vivían con su hijo de tres años

Esquejes de marihuana. - POLICÍA NACIONAL

GRANADA 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional de Granada ha desmantelado un inmueble con 164 plantas de marihuana en el barrio del Zaidín, donde vivía una pareja con su hijo de apenas tres años que ha sido detenida por estos hechos.

La investigación, denominada 'Operación Tercios', ha sido llevada a cabo por el Grupo de Delincuencia Urbana de la Comisaría Distrito Sur de Granada que, a través de diversas fuentes de información, tuvo conocimiento de un domicilio en el barrio del Zaidín donde presuntamente se estaría llevando a cabo la plantación y cultivo de plantas de cannabis sativa.

A lo largo de la investigación los agentes pudieron constatar que las ventanas del inmueble permanecían constantemente cerradas y que a pesar de carecer de contrato de suministro eléctrico existía luz en el interior y un leve ruido de máquinas de aire acondicionado, desconociendo si las mismas daban a la parte trasera de la vivienda para dificultar su detección.

Una vez las pesquisas determinaron la existencia de la referida plantación de marihuana y una vez otorgado mandamiento y registro judicial, las Policía Nacional registró la vivienda.

Allí se localizaron dos habitaciones dedicadas al cultivo de marihuana, encontrándose en la primera de ellas 80 esquejes de marihuana y 84 en el otro dormitorio.

Llamó especialmente la atención de los agentes que en la vivienda la pareja detenida convivía con el hijo menor de ambos, un niño de apenas tres años.

Localizaron el siguiente el aparataje eléctrico: ocho lámparas LED de seis módulos cada una, una turbina, tres filtros de carbono, siete ventiladores y dos aires acondicionados. También encontraron 200 euros divididos en cuatro billetes de 50 euros en el bolsillo de una sudadera y una balanza de precisión.

Los dos responsables de la plantación, una mujer de 29 años y un varón de 27, este último teniendo en su haber antecedentes policiales previos, han sido oídos en declaración y puestos en libertad a la espera de comparecer ante la autoridad judicial cuando sean requeridos para ello.