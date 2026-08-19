Detenidas cuatro personas por disparar contra un hombre al que hirieron en Loja (Granada)

La Guardia Civil detiene a cuatro personas por disparar contra un hombre en la localidad de Loja - GUARDIA CIVIL

GRANADA 19 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido este pasado martes a cuatro varones, de entre 20 y 38 años de edad, como presuntos autores de un delito de homicidio en grado de tentativa y otro de tenencia ilícita de armas después de que un hombre resultara herido por perdigones de los cartuchos disparados con un arma de fuego.

Así lo ha dado a conocer el cuerpo armado en un comunicado, en el que detalla que la agresión tuvo lugar durante la madrugada del 15 de agosto, cuando la víctima regresaba a su domicilio acompañada de otras tres personas. Los presuntos autores, que estaban esperándola, abrieron fuego contra ellos.

Como consecuencia de los disparos, la víctima sufrió diversas heridas provocadas por los perdigones de los cartuchos empleados, mientras que sus tres acompañantes resultaron ilesos.

Desde aquel momento, el Equipo Territorial de Policía Judicial de la Guardia Civil de Loja se hizo cargo de la investigación y las primeras pesquisas apuntaron a que el ataque podría estar relacionado con rencillas previas entre la víctima y los presuntos autores.

Durante la inspección técnico-ocular realizada en el lugar de los hechos, los guardias civiles investigadores localizaron numerosos cartuchos detonados, así como varias vainas de calibre nueve milímetros, una de ellas sin percutir.

Estos indicios, junto con el resto de las gestiones practicadas, permitieron avanzar en la investigación de los sospechosos. Asimismo, la víctima reconoció sin ningún género de dudas a los presuntos autores durante un reconocimiento fotográfico.

Con los indicios recabados durante la investigación, la Guardia Civil detuvo este pasado martes a los cuatro sospechosos como presuntos autores de un delito de homicidio en grado de tentativa y otro de tenencia ilícita de armas.

Por último, la Benemérita señala que, tras su puesta a disposición de la autoridad judicial, se decretó la libertad provisional de los cuatro detenidos.