Detenidas tres personas y desmantelado un punto de venta de droga en el distrito Norte de Granada

Se localizaron 3.200 euros en efectivo y diversas cantidades de droga, entre ella 50 gramos de hachís preaprado para su venta directa e individualizada en 16 bolsitas, y 250 gramos en barras o lingotes. - POLICÍA NACIONAL

GRANADA 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha desmantelado un activo punto de venta de sustancias estupefacientes alojado en una vivienda del distrito Norte de Granada capital, concretamente en el barrio de Almanjáyar. La operación se ha saldado con la detención de tres personas, dos varones y una mujer, como presuntos autores de los delitos de tráfico de drogas y defraudación de fluido eléctrico.

Según el relato policial difundido en un comunicado, la investigación comenzó cuando los agentes establecieron un dispositivo de vigilancia en torno a un inmueble ante las sospechas de que en él se estuviera llevando a cabo la distribución de estupefacientes.

Durante las vigilancias, los investigadores confirmaron esta actividad ilícita tras interceptar y sorprender a numerosas personas que acababan de adquirir dosis de heroína y hachís en dicho punto de venta.

A los indicios por tráfico de drogas se sumó el delito de defraudación de fluido eléctrico. La vivienda no contaba con ningún contrato de suministro en vigor y ya se encontraba bajo la sospecha de la compañía eléctrica, al constatarse que estaba conectada o "pinchada" a la red pública de manera ilegal para abastecer las necesidades energéticas de la actividad delictiva.

Con las pruebas recabadas, se realizó una entrada y registro del inmueble, donde los agentes localizaron 3.200 euros en efectivo y diversas cantidades de droga, entre ella 50 gramos de hachís preparados para su venta directa e individualizada en 16 bolsitas, así como otros 250 gramos de la misma sustancia distribuidos en dos barras o lingotes.

Además, la vivienda contaba con la infraestructura necesaria para el cultivo 'indoor' de droga, por lo que los agentes se incautaron de 179 esquejes de marihuana, focos tipo LED, extractores y diversos abonos de cultivo.

Junto a los estupefacientes y el material logístico, la Policía Nacional intervino un revólver accionado por gas, munición inerte y una pistola de 'airsoft' utilizadas presumiblemente para dotar de seguridad al punto de venta.

De los tres detenidos, dos de ellos (la mujer y uno de los varones) ya contaban con dos antecedentes policiales previos cada uno. Todos los arrestados han sido puestos ya a disposición de la autoridad judicial competente.