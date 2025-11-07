Detenido acusado de varios robos en establecimientos de Loja (Granada)

GRANADA 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha puesto a disposición judicial a un varón de 37 años como presunto autor de tres delitos de robo con fuerza y un ilícito de hurto en grado de tentativa perpetrados en Loja, en el Poniente de Granada. Es un individuo bien conocido por los agentes del Instituto Armado por haberse visto implicado en más de 80 ocasiones en otros hechos de similares características.

Los tres robos tuvieron lugar durante la pasada semana en distintos establecimientos de Loja. El autor, de madrugada, forzaba al parecer las puertas de entrada de los locales para acceder al interior, según ha informado la Guardia Civil en una nota de prensa este viernes.

Una vez dentro habría sustraído el dinero en efectivo que habría podido localizar, "principalmente el que los propietarios dejaban en la caja registradora como cambio para el día siguiente o en los botes de propinas", y huido del lugar.

Además, esa misma semana también habría accedido a otro establecimiento ubicado en la localidad de Loja, si bien, en esta ocasión no fue sustraído nada del interior. La Guardia Civil, tras tener conocimiento de los robos, inició una investigación para tratar de dar con la identidad del autor.

Los agentes del Área de Investigación de la Guardia Civil de Loja llevaron a cabo una serie de indagaciones y procedieron al análisis de las imágenes de distintas cámaras de seguridad de la zona donde se habían producido estos hechos delictivos, hasta que finalmente todo les condujo al investigado.