Detenido en Granada el último miembro de una organización criminal que cometía violentos 'vuelcos' de droga

Se trata de uno de los integrantes considerados más peligrosos de la organización y que, según la investigación, habría destacado por su actitud especialmente violenta durante los 'vuelcos' (robos de cargamentos de drogas entre clanes). - GUARDIA CIVIL

GRANADA 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido al último integrante que permanecía pendiente de detención de la organización criminal desarticulada en el marco de la operación 'Nazarí 11 Zegri', desarrollada conjuntamente con Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria contra un grupo especializado en el robo violento de cargamentos de droga a otras organizaciones criminales.

La detención fue practicada el pasado 16 de octubre por componentes de la Unidad Orgánica de Policía Judicial (UOPJ) de la Comandancia de la Guardia Civil de Granada.

Al detenido se le atribuye su presunta participación en delitos de pertenencia a organización criminal, tráfico de drogas, tráfico ilícito de armas, lesiones, amenazas, delitos contra la seguridad vial y robo con violencia e intimidación.

Se trata de uno de los integrantes considerados más peligrosos de la organización y que, según los indicios obtenidos durante la investigación, habría destacado por su actitud especialmente violenta durante los denominados 'vuelcos', asaltos ejecutados contra otros grupos criminales con el objetivo de apoderarse de sus cargamentos de droga.

La organización, cuya desarticulación fue dada a conocer el pasado mes de julio, estaba especializada en violentos asaltos a otros narcotraficantes. Sus integrantes empleaban armas de fuego, vehículos robados con matrículas falsas y elementos de apariencia policial, llegando incluso a hacerse pasar por agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad para sorprender a sus víctimas.

La investigación permitió acreditar la elevada capacidad operativa del grupo, que disponía de una compleja infraestructura logística y tecnológica para realizar seguimientos sobre sus objetivos y preparar los asaltos. Sus actuaciones se caracterizaban por el empleo de métodos especialmente violentos, que llegaron a poner en grave peligro tanto a sus víctimas como a otros usuarios de las vías públicas.

Durante el desarrollo de la operación se practicaron numerosas entradas y registros en las provincias de Granada y Sevilla, en los que se intervinieron armas de fuego, abundante munición, vehículos, dinero en efectivo, medios técnicos de seguimiento, prendas y elementos de apariencia policial, importantes cantidades de droga y varias plantaciones de marihuana.

LA OPERACIÓN ACABA CON 19 DETENIDOS Y NUEVE INGRESOS EN PRISIÓN

La operación 'Nazarí 11 Zegrí', cuya primera fase de explotación tuvo lugar el pasado mes de junio, permitió inicialmente la detención de once personas y la práctica de 35 entradas y registros judiciales, en un amplio dispositivo en el que participaron más de 350 agentes.

Las investigaciones y actuaciones posteriores han permitido continuar identificando, localizando y deteniendo a otros integrantes de la organización hasta alcanzar un balance definitivo de 19 personas detenidas.

El último detenido ha sido puesto a disposición de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Motril, plaza número 5, cuya autoridad judicial ha decretado su ingreso en prisión provisional. Con esta decisión, ascienden a nueve las personas que han ingresado en prisión en el marco de la operación.

La Guardia Civil da así por finalizada la fase de explotación de la operación 'Nazarí 11 Zegri', culminando una compleja investigación desarrollada por la Unidad Orgánica de Policía Judicial de Granada, en colaboración con Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria y con el apoyo de distintas unidades de la Guardia Civil.