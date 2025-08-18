Detenido un joven de Pozoblanco (Córdoba) acusado de falsificar la matrícula del ciclomotor que no había pasado la ITV

POZOBLANCO (CÓRDOBA), 18 (EUROPA PRESS)

La Guardia Civil ha detenido en Pozoblanco a un joven, vecino de dicha localidad cordobesa, como presunto autor de un delito de falsedad documental, después de que su ciclomotor portaba la matrícula de otro y tenía el número de bastidor borrado y tapado con la señal V-19 (ITV), la cual en realidad no había pasado.

Según ha informado la Benemérita en una nota, los agentes observaron durante un servicio de seguridad ciudadana en el interior del casco urbano de la localidad a una persona que circulaba en un ciclomotor que resultó sospechoso, por lo que decidieron pararlo.

Tras identificar a su conductor, un joven, los guardias civiles revisaron el ciclomotor, comprobando que el mismo portaba la matrícula de otro ciclomotor y tenía el número de bastidor borrado y tapado con la señal V-19, que no había pasado.

Por todo ello, ha sido detenido como presunto autor de un delito de falsificación de documento público, a la vez que el ciclomotor ha sido intervenido y se investiga la procedencia del mismo. El detenido y las diligencias instruidas han sido puestas a disposición de la autoridad judicial.