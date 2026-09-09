Detenido por el robo con fuerza en la oficina de Correos de Alhendín (Granada) y por revelación de secretos

Dos agentes de la Guardia Civil en un coche patrulla. Archivo. - GUARDIA CIVIL

ALHENDÍN (GRANADA), 9 (EUROPA PRESS)

La Guardia Civil, en el marco de la operación 'TAU-2', ha detenido a un hombre de 20 años como presunto autor de un delito de robo con fuerza en una oficina de Correos, así como de otro de revelación de secretos, por la apertura no autorizada de paquetes de terceras personas.

Los hechos tuvieron lugar el pasado 10 de mayo de 2026 en la localidad de Alhendín. El área de investigación de la Guardia Civil de Armilla inició las pesquisas tras la denuncia presentada por el responsable de la oficina de Correos, quien comunicó el forzamiento de la puerta de entrada y la fractura de seis paquetes del establecimiento.

Aunque no pudo determinar inicialmente si faltaba contenido en alguno de estos paquetes, sí informó de la sustracción de dinero en metálico, 210 euros en sellos y varias tarjetas regalo. Las gestiones realizadas permitieron identificar a los destinatarios de los paquetes fracturados y verificar el contenido sustraído de los mismos.

Uno de ellos llevaba en su interior un terminal móvil valorado en unos 1.700 euros, cuyo uso se pudo vincular a un varón, que fue identificado sin ningún género de dudas como presunto autor de los hechos.

El día 7 de septiembre, tras su localización, los agentes investigadores detuvieron a esta persona por su presunta implicación en los hechos y la pusieron a disposición del Juzgado de Guardia de Santa Fe.