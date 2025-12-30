Detenido en Úbeda (Jaén) un fugitivo condenado por agresión sexual a un menor de edad

Archivo - Comisaría de la Policía Nacional en Úbeda/Archivo - EUROPA PRESS - Archivo

JAÉN 30 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido en Úbeda (Jaén) a un hombre de 48 años sobre el que pesaba una orden de búsqueda, detención e ingreso en prisión tras haber sido condenado por agresión sexual a un menor en 2023.

Fue la Sección Segunda de la Audiencia de Jaén la que en octubre de este año emitió la orden de detención e ingreso en prisión para el cumplimiento de la condena.

Además, sobre este mismo individuo pesaba desde julio de este año otra orden de búsqueda y detención para su personación en el Juzgado de Instrucción número 2 de Sevilla por un delito de estafa.

Con ambos requerimientos judiciales, la Policía Nacional inició el pasado mes de octubre la investigación para localizar el paradero de este fugitivo, que ha acabado siendo localizado y detenido en Úbeda. Tras su detención ha sido puesto a disposición de la Audiencia Provincial de Jaén, que ha ordenado su ingreso inmediato en prisión para cumplir la condena por agresión sexual a un menor.