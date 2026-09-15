Detenidos dos acusados de robar varias palomas deportivas de un palomar en una azotea de Córdoba

Archivo - Coche de la Policía Nacional. - POLICÍA NACIONAL - Archivo

CÓRDOBA 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido en Córdoba a dos personas como presuntas autoras de un delito de robo con fuerza en las cosas, tras sustraer varias palomas deportivas del palomar que la víctima tenía instalado en la azotea de su vivienda, en la zona de Gran Vía Parque de la capital.

Según informa la Policía en una nota, los hechos se remontan a principios de septiembre, cuando la víctima tuvo conocimiento de que alguien había accedido a la azotea del inmueble saltando el muro perimetral y le habían sustraído parte de las aves que tenía, además de un comedero. Horas más tarde, las mismas personas regresaron al lugar y se llevaron varios ejemplares más, abandonando la azotea de forma apresurada.

Los agentes de la Policía Nacional lograron identificar a los presuntos responsables de los hechos, procediendo a su detención por un delito de robo con fuerza en las cosas dos días después de presentarse la denuncia, siendo puestos a disposición de la autoridad judicial.