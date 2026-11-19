Una patrulla de Policía Nacional en el distrito Centro de Granada. - POLICÍA NACIONAL

GRANADA 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido en Granada a dos varones como presuntos autores de un delito de hurto tras ser sorprendidos en un establecimiento especializado cuando intentaban vender dos cartas de juego coleccionables robadas y valoradas en más de 4.200 euros.

La investigación policial dio comienzo cuando un particular, informó al cuerpo que desde la empresa de mensajería le habían informado de que su paquete había sido sustraído y que, por tales hechos, interponían denuncia en las dependencias de Policía Nacional.

Una vez iniciada la investigación se cruzaron las denuncias, por lo que los investigadores de Policía Judicial de la Comisaría del distrito Norte, establecieron un operativo mediante la vigilancia de establecimientos en los que se podrían realizar transacciones de compraventa de los artículos denunciados.

Finalmente, tras localizar el establecimiento con la colaboración del denunciante y propietario de las cartas coleccionables, se interceptó a los presuntos autores del delito, quienes pretendían vender dichas cartas que habían sido hurtados horas antes del interior de un vehículo de reparto de paquetería.

Ambos fueron detenidos, trasladados a dependencias policiales y puestos a disposición de la autoridad judicial.