La DGT inicia una campaña de vigilancia de transporte escolar en carreteras andaluzas

SEVILLA 8 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Dirección General de Tráfico (DGT) pondrá en marcha este lunes 10 de noviembre, y hasta el viernes 14, una nueva campaña de vigilancia y control de vehículos de transporte escolar y de menores en las carreteras andaluzas, con el fin de comprobar que éstos cumplen la normativa establecida para este tipo de transporte.

Según ha informado la Durante los cinco días de la campaña, agentes de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil vigilarán si los vehículos cuentan con la documentación necesaria en cuanto a permisos, seguros, revisiones periódicas en ITV, y controlarán a los conductores en cuanto a cumplimiento de las normas de circulación, como la velocidad o el consumo de alcohol y drogas, y si existe alguna persona adulta encargada del cuidado de los menores en el interior del vehículo.

Los agentes de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil también comprobarán posibles deficiencias en las puertas de servicio y emergencias, así como en sus dispositivos de accionamiento, señalización obligatoria, contar con la correspondiente señal V-10 de transporte escolar o con el dispositivo luminoso con señal de emergencia.

Durante la campaña anterior, desarrollada entre el 18 y 22 de noviembre del pasado año, 719 vehículos fueron controlados y, de ellos, el 57,3% --412 vehículos-- fue sancionado con un total de 717 denuncias formuladas. Supuso un porcentaje ligeramente superior --cercano al 10%-- a los registrados en años anteriores, lo cual pone de manifiesto la importancia de este tipo de campañas.

Por otro lado, las irregularidades administrativas acumularon el mayor número de denuncias. Así, 314 denuncias (43,8%) se interpusieron por no disponer de la autorización especial para realizar transporte escolar y 168 (23,4%), por no tener suscrito un seguro de responsabilidad ilimitada, tal como exige la ley.

Por su parte, descendieron el número de denuncias asociadas al exceso de velocidad, el 0,4% del total (3 vehículos denunciados del total de los vehículos controlados). Según el Gobierno central, es destacable que ninguno de los conductores de transporte escolar controlados diera positivo en los controles preventivos de alcohol, si bien sí se detectaron dos positivos a drogas.

Respecto al uso del cinturón de seguridad en aquellos vehículos que los llevan incorporados, en la campaña de 2024 se constató que en casi todos los vehículos que disponían de estos sistemas de retención, excepto tres (0,42%), se hacía uso de ellos y carecían de anomalías técnicas para su correcto funcionamiento.