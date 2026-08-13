DGT prevé más de 133.000 desplazamientos en la Operación Especial de Tráfico '15 de Agosto' en la provincia de Granada

Archivo - Vista general de la A-44 Autovía Sierra Nevada - Costa Tropical - MINISTERIO DE TRANSPORTES Y MOVILIDAD SOSTENIBLE

GRANADA 13 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Dirección General de Tráfico (DGT) pone en marcha este viernes 14 de agosto, a partir de las 15,00 horas, una nueva Operación Especial de Tráfico con motivo de la festividad del 15 de agosto, que se prolongará hasta las 24,00 horas del próximo domingo 16. Durante estos tres días se prevé que se produzcan 133.600 desplazamientos de largo y corto recorrido por las carreteras de la provincia de Granada.

A los movimientos de salida y retorno derivados del cambio de quincena se suman durante el fin de semana los desplazamientos hacia las zonas turísticas, especialmente hacia el litoral granadino, así como a segundas residencias y otros destinos de ocio y descanso propios del mes de agosto.

Además, la festividad del 15 de agosto coincide con la celebración de fiestas patronales en numerosos municipios, lo que previsiblemente incrementará los desplazamientos de corta distancia tanto por la red principal como por las carreteras secundarias, especialmente durante las noches y madrugadas.

Ante este incremento de la movilidad, la DGT pide a los conductores para que extremen las medidas de seguridad. Así, apelan a no bajar la guardia, aunque se trate de desplazamientos cortos o por carreteras conocidas, utilizar siempre el cinturón de seguridad, respetar los límites de velocidad y la señalización y, especialmente, no conducir bajo los efectos del alcohol y/o las drogas.

Durante estos días se intensificarán las medidas preventivas de control de velocidad, alcoholemia y drogas por parte de los agentes de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil.

MEDIDAS ESPECIALES EN LA CARRETERA HACIA LA COSTA

Con el objetivo de mejorar la fluidez y la seguridad vial durante los retornos desde la Costa Tropical, la Dirección General de Tráfico habilitará todos los domingos de agosto carriles en sentido contrario al habitual en la A-44, entre los puntos kilométricos 158+500 y 143+520 y entre los puntos kilométricos 182+500 y 168+400.

De este modo, se mantendrán en todo momento tres carriles de circulación entre el punto kilométrico 182+500, en Motril, y el enlace de la A-44 con la GR-30, en Otura, facilitando el retorno hacia Granada capital de los vehículos desplazados desde la Costa Tropical.

La medida estará operativa todos los domingos entre las 17,00 y las 22,00 horas, si bien estos horarios podrán modificarse en función de las condiciones del tráfico.

Además, Para dar cobertura al elevado número de desplazamientos previstos y favorecer que se desarrollen con la mayor seguridad y fluidez posibles, Tráfico contará con la máxima disponibilidad de sus medios humanos y técnicos.

El dispositivo incluye a los agentes de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil, personal de los Centros de Gestión de Tráfico, efectivos encargados del mantenimiento de equipos y de la instalación de medidas en carretera, además de los servicios de emergencias.

En cuanto a los medios materiales, la DGT dispone de radares fijos y móviles para el control de velocidad, cámaras y furgonetas camufladas para vigilar el uso del teléfono móvil y del cinturón de seguridad, así como helicópteros y drones para la vigilancia aérea y vehículos y motocicletas sin rotular destinados a comprobar el correcto comportamiento de los conductores.

Para favorecer la circulación en los puntos que puedan registrar una mayor intensidad de tráfico, podrán establecerse las medidas de regulación y ordenación que resulten necesarias. Asimismo, durante la Operación Especial se adoptarán las restricciones previstas para obras, pruebas deportivas y otros eventos que impliquen la ocupación de la calzada, así como para determinados vehículos de transporte de mercancías peligrosas, transportes especiales y vehículos pesados, en los tramos, fechas y horarios establecidos.

PREVISIONES DE CIRCULACIÓN

Las previsiones de Tráfico contemplan que desde las primeras horas de la tarde del viernes 14, principalmente entre las 16,00 y las 23,00 horas, se produzcan las mayores intensidades de circulación en sentido salida, especialmente en los principales itinerarios de acceso a las zonas turísticas, al litoral granadino, segundas residencias y municipios en fiestas.

El sábado 15 continuará el tráfico intenso desde primeras horas de la mañana, especialmente en los desplazamientos hacia la costa y zonas de segunda residencia. A estos movimientos se sumarán los trayectos de corto recorrido hacia las playas y los relacionados con las celebraciones de la festividad de del 15 de agosto.

El domingo 16 se prevé una circulación más intensa durante la mañana en los trayectos de corto recorrido y accesos a las zonas de playa. Por la tarde, especialmente entre las 18,00 y las 23,00 horas, se concentrará el movimiento de retorno de quienes finalizan sus días de descanso, lo que puede provocar mayores intensidades en los principales ejes de regreso desde las zonas turísticas, la costa y las segundas residencias.

Tráfico recomienda planificar el viaje con antelación, consultar el estado de las carreteras antes de iniciar el desplazamiento y, en la medida de lo posible, evitar las franjas horarias de mayor intensidad circulatoria.