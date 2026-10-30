La DGT prevé más de un millón de desplazamientos en las carreteras andaluzas con motivo del puente de Todos los Santos

Archivo - Vehículos en el acceso a Sevilla. Imagen de archivo. - Rocío Ruz - Europa Press - Archivo

SEVILLA 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Dirección General de Tráfico (DGT) activa este viernes a las 15,00 horas el dispositivo especial de vigilancia y regulación para la operación especial denominada Todos los Santos 2026, con el que dar cobertura a los más de un millón de desplazamientos (1.068.000) que se prevén en Andalucía hasta el lunes 2 de noviembre a las 24,00 horas.

Durante la tarde de este viernes y hasta el lunes 2 de noviembre, se producirá "un importante movimiento de vehículos por todas las carreteras de la geografía nacional motivado por la festividad del Día de Todos Los Santos, que se traslada al lunes 2 en varias comunidades.

Este período festivo propiciará un "importante movimiento" de vehículos por toda la red viaria, por lo que la circulación se verá incrementada con desplazamientos de largo y corto recorrido, muchos de los cuales estarán motivados por la tradicional visita en estas fechas a los cementerios de las poblaciones de la geografía nacional.

Se prevé que, en esta operación especial, por la Comunidad Autónoma de Andalucía se produzcan 1.068.000 desplazamientos de largo recorrido por carretera, según los datos facilitados por el Gobierno en una nota. Las carreteras que soportarían el mayor número de desplazamientos serían A-357, A-4, A-44, A-45, A-49, A-66, A- 7, A-92, A-92M, AP-4, AP-7, MA-20, N-4 y la red secundaria para el acceso zonas turísticas de descanso y las de segunda residencia.

Para ello, la DGT dispondrá la máxima disponibilidad de sus medios técnicos y humanos, ya sean agentes de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil, personal funcionario de los Centros de Gestión de Tráfico, patrullas de helicópteros y personal encargado del mantenimiento de equipos y de la instalación de medidas en carretera), con vistas a facilitar la movilidad y fluidez a las carreteras, velando siempre la seguridad vial.

Desde los centros de gestión de tráfico, con sede en Málaga y Sevilla, en servicio durante las 24 horas del día, se dará un servicio "antes, durante y después" de la operación especial. Con un total de 101 personas, entre funcionarios y personal técnico especializado, cada Centro de Gestión atenderá las labores de supervisión, regulación e información.

Se dispondrán además las dos sedes de medios aéreos (helicópteros y drones), que cubrirán los principales itinerarios utilizados por los vehículos por toda Andalucía y que se centrarán en aquellos puntos donde previsiblemente puedan producirse incidencias. En vuelo se informa del estado de la circulación a los Centros de Gestión de Tráfico y a la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil.

Por su parte, la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil realizará los servicios habituales de ayuda, asistencia y vigilancia del tráfico en toda la red interurbana de carreteras en Andalucía, prestando especial atención a aquellas que previsiblemente soporten mayor número de desplazamientos.