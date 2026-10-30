Movilizan un helicóptero tras una salida de vía y caída por el arcén en Lebrija (Sevilla) con una persona atrapada

LEBRIJA (SEVILLA), 30 (EUROPA PRESS)

El Servicio de Emergencias 112 Andalucía ha movilizado un helicóptero para intervenir en un accidente producido en la A-471 a su paso por Lebrija (Sevilla) en el que una persona permanece atrapada tras salirse de la vía y quedar atrapada al caer por el arcén.

Según han confirmado Emergencias consultadas por Europa Press, sobre las 8,00 horas un vehículo con un solo ocupante se ha salido de la vía cuando se aproximaba al kilómetro 23 de esta vía sentido Sevilla.

Ante este aviso, el 112 ha movilizado a un equipo médico de Las Cabezas de San Juan (Sevilla), un operativo de bomberos para tratar de rescatar al conductor, Guardia Civil de Tráfico que se encuentra regulando la circulación y se ha movilizado un medio aéreo.