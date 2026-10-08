La DGT prevé desde este viernes más de 1,2 millones de desplazamientos en carreteras andaluzas con motivo del puente

Archivo - Vehículos circulan en la salida de Sevilla por la A-49. - Francisco J. Olmo - Europa Press - Archivo

SEVILLA 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Dirección General de Tráfico (DGT) activa este viernes a las 15,00 horas el dispositivo especial de vigilancia y regulación para la Operación Especial de Tráfico 'El Pilar-2026', con el que dar cobertura a los más de 1,2 millones de desplazamientos (1.267.200) que se prevén en Andalucía hasta el lunes, 12 de octubre, a las 24,00 horas.

El delegado del Gobierno de España en Andalucía, Pedro Fernández, ha pedido en una nota a todos los usuarios de la carretera "respeto y prudencia para que todos los movimientos transcurran con normalidad y podamos disfrutar de estos días", en los que, ha recordado, "ya están en vigor, desde el 1 de octubre, las nuevas normas del Reglamento de Circulación, con las que se persigue tanto disminuir la siniestralidad vial como proteger a los usuarios más vulnerables, como son los ciclistas, pasajeros de motocicletas y ciclomotores y peatones".

Desde este viernes, en la operación salida, la distribución del tráfico se prevé más espaciada debido a que los viajes se hacen a lo largo de todo el viernes y de la mañana del sábado, 10 octubre, con destino principal a segundas residencias, zonas de montaña, a la costa --principalmente Andalucía y Levante-- y de acampada. En el retorno, el flujo predominante de tráfico será en sentido hacia los grandes núcleos urbanos, siendo especialmente conflictivos los accesos a los mismos.

Se prevé que, en esta operación especial, las carreteras andaluzas que soportarían el mayor número de desplazamientos serían: A-357, A-4, A-44, A-45, A-49, A-66, A 7, A-92, A-92M, AP-4, AP-7, MA-20, N-4 y la red secundaria para el acceso a zonas turísticas de descanso y las de segunda residencia.

Para ello, la DGT dispondrá la máxima disponibilidad de sus medios técnicos y humanos, ya sean agentes de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil, personal funcionario de los Centros de Gestión de Tráfico, patrullas de helicópteros y personal encargado del mantenimiento de equipos y de la instalación de medidas en carretera), con vistas a facilitar la movilidad y fluidez a las carreteras, velando siempre la seguridad vial.

Desde los Centros de Gestión de Tráfico, con sede en Málaga y Sevilla, en servicio durante las 24 horas del día, se dará un especial servicio antes, durante y después de la operación especial. Con un total de 101 personas, entre funcionarios y personal técnico especializado, cada Centro de Gestión atenderá las labores de supervisión, regulación e información.

Se dispondrán además las dos sedes de medios aéreos (helicópteros y drones), que cubrirán los principales itinerarios utilizados por los vehículos por toda Andalucía y que se centrarán en aquellos puntos donde previsiblemente puedan producirse incidencias. En vuelo se informa del estado de la circulación a los Centros de Gestión de Tráfico y a la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil.

Por su parte, la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil realizará los servicios habituales de ayuda, asistencia y vigilancia del tráfico en toda la red interurbana de carreteras en Andalucía, prestando especial atención a aquellas que previsiblemente soporten mayor número de desplazamientos.